उत्तराखंड में छुट्टी मनाने का बना रहे प्लान? खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो जान लें यह जरूरी अपडेट, नहीं तो चालान कटना तय!

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह सिस्टम देहरादून में लच्छीवाला टोल प्लाजा, हरिद्वार में बहादराबाद, भगवानपुर टोल प्लाजा और उधमसिंह नगर जिले में जगतापुर पट्टी, बनुषी, देवरिया और नगला टोल प्लाजा पर लगाया है.

Uttarakhand News Today: अगर आप भी उत्तराखंड में छुट्टी मनाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने टोल प्लाजा और राज्य में एंट्री पॉइंट्स पर एक ऐसा सिस्टम लगाया है, जिससे आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स अपने आप चेक हो जाएंगे. अगर डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके होंगे तो ई-चालान भी जारी हो जाएगा. उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने टोल प्लाजा और राज्य में सभी एंट्री पॉइंट्स पर ई-डिटेक्शन सिस्टम लगाए हैं. ई-डिटेक्शन सिस्टम की मदद से गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी चेक की जाएगी. इसके साथ ही, उत्तराखंड ‘इस टेक्नोलॉजी को लागू करने वाला पहला हिमालयी राज्य’ बन गया है.

कैसे काम करता है यह सिस्टम?

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेश तिवारी ने बताया कि यह सिस्टम FASTag का इस्तेमाल करके गाड़ियों की पहचान करता है और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चर करता है, जिन्हें बाद में नेशनल व्हीकल डेटाबेस, वाहन के साथ क्रॉस-वेरिफाई किया जाता है. वेरिफिकेशन प्रोसेस में परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड टैक्स की वैलिडिटी चेक की जाती है. जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपायर हो गए हैं या गायब हैं उन्हें ऑटोमैटिकली फ्लैग कर दिया जाएगा.

सिस्टम जेनरेट करेगा ई-चालान

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेश तिवारी ने कहा, ‘जैसे ही कोई उल्लंघन पकड़ा जाएगा, सिस्टम एक ई-चालान जेनरेट करेगा और गाड़ी के मालिक को फाइन और पेमेंट ऑप्शन की जानकारी देते हुए एक SMS अलर्ट भेजेगा.’ उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में सोमवार से ई-चालान जारी करना शुरू कर देगा. अधिकारियों ने कहा कि इस सिस्टम से मैनुअल इंस्पेक्शन की ज़रूरत कम होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और गैर-कानूनी गतिविधियों और दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होगा.

7 टोल प्लाजा पर लगयाा गया यह सिस्टम

उन्होंने कहा कि इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, क्योंकि राज्य की सड़कों पर सिर्फ वैलिड डॉक्यूमेंट वाले वाहनों को ही चलने दिया जाएगा. यह सिस्टम शुरू में राज्य की सीमाओं पर 7 टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है. शनिवार को 49,060 वाहनों का डेटा रिकॉर्ड किया गया, जिनमें से 1,569 वाहनों के परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके थे.

कहां-कहां लगा यह सिस्टम

अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में भी इसी तरह के सिस्टम पहले से ही लगाए जा चुके हैं. अधिकारियों ने बताया कि यह प्रणाली देहरादून में लच्छीवाला टोल प्लाजा, हरिद्वार में बहादराबाद, भगवानपुर टोल प्लाजा और उधमसिंह नगर जिले में जगतापुर पट्टी, बनुषी, देवरिया और नगला टोल प्लाजा पर लगाई गयी है.  इससे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए उन गाड़ियों का चालान करना आसान हो जाएगा जो  बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के सड़क पर दौड़ रही हैं.

