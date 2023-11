Uttarakhand tunnel rescue:41 मजदूरों को निकालने के लिए कैसा चल रहा बचाव अभियान, अफसरों ने बताया कितना समय लग सकता है

Uttarkashi tunnel rescue, Uttarakhand, Uttarakhand tunnel rescue : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में 10 दिन से फंसे फंसे 41 मजदूरों के लिए बचाव अभियान चल रहा है. इन्हें निकालने के लिए अलग-अलग तीन प्लान पर काम काम किया जा रहा है. इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और केंद्रीय सड़क और परविहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए अहम बातें बताई हैं. इसमें यह भी है कि तीन अलग अलग प्लान में 2 दिन, 15 दिन या फिर 35 दिन तक का समय लग सकता है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा…

– मौजूदा परिस्थितियों में क्षैतिज ड्रिल करना दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है.

उत्तरकाशी जिले में ब्रह्मखाल-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिल्क्यारा और डंडालगांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग के अंदर मजदूर फंसे हुए हुए हैं.आज वैकल्पिक 6-इंच पाइपलाइन के माध्यम से भेजे गए एंडोस्कोपिक कैमरे का उपयोग करके दृश्य कैप्चर किए गए. इसमें मजदूर नजर आए हैं. उन्हें पाइपलाइन भोजन और जरूरी सामान भेजा जा रहा है. उनकी बातचीत भी परिवारों से कराई जा रही है.

केन्द्रीय परिवहन सचिव अनुराग जैन ने कहा, जो हम प्रयास कर रहे है इन सबकी अलग अलग टाइम लाइन है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है, ओगर मशीन से वो हमने फिर से बचाव अभियान शुरू करा दिया है. हमें विश्वास है सारे लोग जीवित आएंगे. जैन ने कहा, यदि कोई दिक्कत नही आई तो दो से ढाई दिन में हम सफल हो जाएंगे.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, “एनडीआरएफ की दो टीमें किसी भी आकस्मिकता और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए साइट पर रिहर्सल कर रही हैं. अगर किसी स्थिति में उन्हें रेंगकर सुरंग में प्रवेश करना है या मदद प्रदान करनी है तकनीकी विशेषज्ञों को या सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए…”

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Member of the National Disaster Management Authority, Lt General Syed Ata Hasnain says “Different agencies like NDRF, ITBP, Army engineers, SDRF, Fire and Emergency services, BRO and other technical agencies of the GoI are working… pic.twitter.com/kk4ddflf3D

