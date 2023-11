Uttarkashi Tunnel में फंसे 41 मजदूरों का ऐसे होगा रेस्क्यू, NDRF ने दिया डेमो, देखें- Video

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आई बाधा को दूर कर लिया गया है. एनडीआरएफ ने फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए शुक्रवार को पाइपलाइनों के माध्यम से व्हीलड स्ट्रेचर ले जाने का डेमो दिखाया. मिली जानकारी के अनुसार, आज शाम या रात को 9 बजे तक सुरंग से सभी 41 मजदूरों को निकाला जा सकता है.रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा जानकारी देते हुए PMO के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने कहा कि अभी स्थिति काफी ठीक है. कल रात हमें दो चीज़ों पर काम करना था. सबसे पहले हमें मशीन के प्लेटफॉर्म का पुनर्गठन कर दिया. उन्होंने कहा कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार से जो अध्ययन किया है उसे हमें पता चला कि अगले 5 मीटर तक कोई धातु अवरोध नहीं है.इसका मतलब है कि हमारी ड्रिलिंग सुचारू होनी चाहिए.

#WATCH | | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue: NDRF demonstrates the movement of wheeled stretchers through the pipeline, for the rescue of 41 workers trapped inside the Silkyara Tunnel once the horizontal pipe reaches the other side. pic.twitter.com/mQcvtmYjnk

