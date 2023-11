Uttarakhand Tunnel में फंसे मजदूर कभी भी बाहर आ सकते हैं, Rescue Operation टीम ने दिया ताजा अपडेट

Uttarakhand Tunnel Rescue: सिलक्यारा टनल में चल रहा राहत और बचाव कार्य आखिरी चरण में है. सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को कभी भी बाहर निकाला जा सकता है. रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के सदस्य गिरीश सिंह रावत ने बताया रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग आखिरी चरण में है.पाइपलाइन ड्रिलिंग में जो दिक्कत आई थी उसे दूर कर लिया गया है. मलबे में फंसे स्टील के टुकड़ों को काटकर निकाल लिया गया है.पाइपलाइन डालने की प्रक्रिया चल रही है. गिरीश सिंह रावत ने कहा कि उम्मीद है 1-2 घंटे में नतीजे आ जाएंगे. अधिकारियों को उम्मीद है कि बचाव अभियान बृहस्पतिवार सुबह तक पूरा हो जाएगा.

ऑगर मशीन से लगभग 44-45 मीटर तक की ड्रिलिंग पूरी हो गई है. अब करीब 20 मीटर की ही ड्रिलिंग बची हुई है. अगले दो घंटे में हो सकता है कि पाइप सुरंग से आरपार हो जाए. जिसके बाद सुरंग में 11 दिनों से फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा.

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Girish Singh Rawat, one of the members of the rescue operation team says, ” Rescue operation is almost in the last stage, I hope the result will come in 1-2 hours…pipeline is being inserted to take out the workers…the steel… pic.twitter.com/Wp9EL5yZ5n

— ANI (@ANI) November 22, 2023