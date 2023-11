Uttarkashi Tunnel Rescue Update: रेस्क्यू टीम के लिए प्रोटेक्शन अंब्रेला, हैदराबाद से मंगाया गया प्लाज्मा कटर

Uttarakhand Tunnel Rescue Update: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग हादसे का आज 15वां दिन है लेकिन उसमें फंसे 41 मजदूरों को अभी तक निकालने में सफलता नहीं मिल पाई है. अमेरिकी ऑगर मशीन खराब होने से राहत बचाव कार्य में जुटी टीम को बड़ा झटका लगा है. टनल के अंदर काम कर रहे बचाव दल के लोगों के लिए प्रोटेक्शन अंब्रेला बनाई जा रही है. अब वर्टिकल ड्रीलिंग की जाएगी. इसके साथ ही अब अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है. पाइप में फंसी ऑगर मशीन को जल्द ही काट के निकाल लिया जाएगा.

सिलक्यारा स्थित अस्थायी मीडिया सेंटर में शनिवार को प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में सरकार पूरी शिद्दत के साथ रेस्क्यू कार्य में जुटी है. उन्होंने स्वयं कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए अंदर फंसे लोगों से बात की है. अंदर फंसे सभी श्रमिक स्वस्थ हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समन्वय बनाते हुए सभी संभव विकल्पों पर कार्य किया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Preparation of protection umbrella underway inside the tunnel where the people from the rescue team are working. pic.twitter.com/nlScvvs4zy

