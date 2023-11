Uttarakhand Tunnel Rescue Updates: मैन्युअल ड्रिलिंग किसी भी क्षण शुरू होने वाली है, वर्टिकल ड्रिलिंग अब तक 30 मी. एक्सपर्ट ने दिया ये अपडेट्स

Rescue Updates: उत्तराखंड की सिल्क्यारा-डंडालगांव टनल (Silkyara Tunnel Rescue) में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिशें जारी हैं. मैन्युअल ड्रिलिंग किसी क्षण शुरू होने वाली है और इसकी तैयारी शुरू हो गई है. वर्टिकल ड्रिलिंग अब लगभग 30 मीटर तक कर ली गई है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बचाव कार्य की समय सीमा को लेकर कहा, इस तरह के ऑपरेशन में, जब भूविज्ञान हमारे खिलाफ है और प्रौद्योगिकी हमारे खिलाफ है, तो हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं.

एनडीएमए सदस्य ने कहा, ऑगर मशीन के खराब हो जाने के बाद अब हाथ से खुदाई की जाएगी.लंबवत और हाथ से क्षैतिज ड्रिलिंग दो विधियां हैं, जिन पर इस समय ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. इसमें 6 सदस्यों की एक टीम होगी जो तीन-तीन के समूह में काम करेगी. सरकार सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए यह 12 नवंबर से यह ऑपरेशन चल रहा है.

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने भी जारी बचाव अभियान का जायजा लिया.

