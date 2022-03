Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद गुरुवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे. उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने के लिए एक पैनल के गठन को मंजूरी दे दी है. धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने को मंजूरी देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है. धामी ने कहा कि आज हमने तय किया है कि हम इसे जल्द ही लागू करेंगे.Also Read - उत्‍तराखंड : कक्षा के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे टीचर्स, हरिद्वार डीएम दिए सख्‍त निर्देश

धामी ने कहा कि इसके लिए हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे. कमेटी इस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसे लागू करेगी. आज मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है. अन्य राज्यों से भी हम अपेक्षा करेंगे कि वहां पर भी इसे लागू किया जाए.

We have decided to implement Uniform Civil Code in the state. The state cabinet unanimously approved that a committee (of experts) will be constituted at the earliest & it will implemented in the state. This will be the first state to do so: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/GJNAdk1XbF

