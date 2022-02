Uttarakhand Assembly Election 2022: उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री (UP CM) योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) ने अपने गृह राज्‍य उत्‍तराखंड ( Uttarakhand) में कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर उनकी हिंदू की परिभाषा बताने को लेकर हमला किया है. यूपी के सीएम योगी ने उत्‍तराखंड के टिहरी के कोटद्वार (Kotdwar) में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, राहुल जी से हिंदू शब्द की परिभाषा सुनकर आश्चर्य होता है. जिनकी खुद की पहचान संदिग्ध है वह हिंदू की परिभाषा कर रहे हैं. उनके परनाना खुद को एक्सीडेंटल (Accidental Hindu) हिंदू कहते थे, जिनके पूर्वजों को हिंदू होने पर गर्व नहीं होता वह हिंदू की परिभाषा बताए यह ठीक नहीं.Also Read - UP Election 2022: प्रयागराज में सपा के कार्यालय में पैसे बांटने का Video Viral, दर्ज हुई FIR

#WATCH | UP CM says in Kotdwar, Uttarakhand, “..Surprised to hear Rahul Gandhi say definition of Hindu. He should be told that his great-grandfather called himself ‘Accidental Hindu’. Doesn’t suit someone,whose ancestors weren’t proud of being Hindus, to tell us its definition..” pic.twitter.com/UlAvBPI77L

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 12, 2022