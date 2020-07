नई दिल्‍ली: देश के हिमालयी राज्‍य उत्‍तरखंड में आज सोमवार को सुबह एक भयावह लैंडस्‍लाइड हुआ है, जिसका ये वीडियो सामने आया है. यह खतरनाक भूस्‍खलन चमोली जिले के गौचर में इंडियन तिब्‍बत सीमा पुलिस (ITBP) के कैंप के पास हुआ है. Also Read - VIDEO: घर में घुसे तेंदुए ने पीछे लगे डॉगी पर किया हमला, पीछे से आई मालकिन रह गई हैरान

हालांकि, प्रारंभिक खबरों में चमोली जिले में हुए में लैंडस्‍लाइड में अभी किसी जान-माल की किसी हानि की जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं, उत्‍तरखंड के ही पिथौरागढ़ जिले के झूला गांव में बादल फटने की एक घटना में 2 लोगों के फंसने की आशंका है और 5-6 घरों को नुकसान पहुंचा है. Also Read - भक्ति पर कोरोना की पाबंदी: कोविड19 के चलते सीएम रावत की श्रद्धालुओं से अपील- सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार न आएं

चमोली जिले के गौचर में हुए इस भूस्‍लखन के चलते बद्रीनाथ हाईवे ब्‍लाक हो गया है. हाईवे को साफ करने के लिए ऑपरेशन जारी है.

An incident of cloudburst reported in Jhula village of Pithoragarh district. Two people feared trapped, 5-6 houses affected. SDRF rushed to the spot: State Disaster Response Force (SDRF). #Uttarakhand

