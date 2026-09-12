उत्तराखंड: पूर्व CM हरीश रावत ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा, नोट लिखकर विस्तार से बताई वजह

Harish Rawat Resigns: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को कांग्रेस के पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की और कहा कि वह नहीं चाहते उनके कारण पार्टी को नुकसान पहुंचे. जीना को बहुत ही भले, विनम्र और मेहनती व्यक्ति बताते हुए रावत ने कहा कि अगर इस बात के सबूत मिलते हैं कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की है, तो... ..ऐसे व्यवहार पर शर्मिंदगी.

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ईडी का आरोप है कि जीना ने भारी मात्रा में कैश खर्च किया था, जिसके लिए आय का कोई वैध स्रोत नहीं मिल सका. (photo credit, IANS)

Harish Rawat Resigns: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को कांग्रेस के दो पदों से इस्तीफा दे दिया है. रावत ने पार्टी के पद छोड़ने का यह कदम तक उठाया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके निजी सहायक चंदन सिंह जीना के ठिकानों पर छापेमारी की है. हरीश रावत ने इस्तीफा देने की वजह भी बताई है और एक्स पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है. इस घटनाक्रम पर X पर एक लंबी पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए, रावत ने जीना के साथ अपने जुड़ाव को तो माना, लेकिन कहा कि उन पर लगे आरोपों पर यकीन करना उनके लिए मुश्किल है.

उन्होंने कहा, टीवी पर खबरें दिखाई जा रही हैं कि देहरादून में मेरे पीए के घर पर भारी मात्रा में कैश और गहने मिले हैं या बरामद कराए गए हैं. इसकी सच्चाई आने वाले दिनों में सामने आएगी. यह सच है कि मिस्टर जीना मेरे ओएडी रहे हैं और जब भी मैं सरकार या पार्टी में रहा हूं, उन्होंने अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. रावत ने कहा, अगर उन्होंने ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में OMR शीट के साथ छेड़छाड़ की है और ऐसी गड़बड़ी के सबूत हैं, तो मुझे इस कथित हरकत पर शर्मिंदगी है. हालांकि, मुझे इस आरोप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है.

रावत ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति चुनावी दौर में प्रवेश कर रही है और उनके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव (धारणा) बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा, जब भी लोग मुझसे पूछते थे कि चुनाव कब होंगे, तो मैं मज़ाक में कहता था कि चुनाव की घोषणा तब होगी जब CBI मेरे दरवाज़े पर दस्तक देगी. इस बार, मेरे घर के बजाय, मेरे एक सहयोगी के घर पर दस्तक हुई है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है. रावत ने कहा कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी अपने ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के ज़रिए शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं. ऐसे समय में, अगर मुझसे जुड़ी कोई भी कार्रवाई पार्टी की लड़ाई को कमज़ोर करती है, तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा. इसलिए, मैंने एक बड़ा फ़ैसला लिया है.

यह बताते हुए कि उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है जिससे वे इस्तीफ़ा दे सकें, रावत ने घोषणा की कि वे कांग्रेस में अपनी संगठनात्मक ज़िम्मेदारियों से हट जाएंगे. उन्होंने कहा, मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य हूं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्य समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य हूं. मैं विनम्रतापूर्वक इन दोनों पदों से हटना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पार्टी की लड़ाई को कोई नुकसान पहुंचे.

सामने टीवी पर खबर आ रही है कि देहरादून में हरीश रावत के पीए के पास भारी मात्रा में कैश और ज्वैलरी आदि पकड़ी गई या पकड़ाई गई, इस तथ्य का खुलासा तो आने वाले समय में होगा और यह सत्य है कि श्री जीना मेरे ओएसडी रहे हैं और मैं जितने भी पदों पर रहा, चाहे पार्टी में रहा या सरकार में रहा,… pic.twitter.com/Z6rZYcVev0 — Harish Rawat (@harishrawatcmuk) September 11, 2026

कौन हैं चंदन सिंह जीना

जीना अभी रावत के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और इससे पहले, जब रावत 2014 से 2017 के बीच मुख्यमंत्री थे, तब वे उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के तौर पर काम कर चुके हैं.

क्या है मामला

ईडी ने जीना के ठिकानों पर यह छापेमारी 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई है.

ईडी ने क्या बताया

ईडी ने बताया कि जीना के घर पर तलाशी के दौरान 32 लाख रुपये का बिना हिसाब-किताब वाला कैश, लगभग 200.5 ग्राम वज़न के सोने के सिक्के और चेन और 12 लग्ज़री घड़ियां ज़ब्त की गईं. इन घड़ियों में रोलेक्स, राडो, पियाजे, मोवाडो, टिसोट और कैसियो एडिफ़िस जैसे ब्रांड शामिल हैं. एजेंसी ने जीना और उनके परिवार के बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए, जिनमें 52.16 लाख रुपये थे, और फ़ोरेंसिक जाँच के लिए उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया.

ईडी का आरोप है कि जीना ने भारी मात्रा में कैश खर्च किया था, जिसके लिए आय का कोई वैध स्रोत नहीं मिल सका. एजेंसी ने यह भी कहा कि UKSSSC के कुछ पूर्व अधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों के पास से बिना हिसाब-किताब वाला कैश, गहने और अन्य कीमती सामान बरामद किया गया.