उत्तराखंड हिमस्खलन में फंसे पर्वतारोहियों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन के लिए सरसावा से 2 और बरेली से एक हेलीकॉप्टर तैनात किया है. IAF अधिकारी ने बताया कि करीब 12000 फीट पर स्थित बेस कैंप से मतली हेलीपैड तक कई पर्वतारोहियों को बचाया गया. एयरफोर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया.

वहीं उत्तरकाशी पुलिस ने बताया, आज तक 15 माउनट्रैनर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर NIM लाया गया है.

NIM से मिली जानकारी के अनुसार आज तक 15 माउनट्रैनर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) लाया गया है और 16 माउनट्रैनर्स बेस कैम्प में सुरक्षित हैं. उत्तरकाशी पुलिस ने कहा, द्रौपदी का डांडा-2 हिमस्खलन मामले में NIM से मिली जानकारी के अनुसार आज तक 15 माउनट्रैनर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर NIM लाया गया है और 16 माउनट्रैनर्स बेस कैम्प में सुरक्षित हैं, जिनको रेस्क्यू टीम द्वारा जल्द रेस्क्यू किया जायेगा. रेस्क्यू लगातार जारी है.

#WATCH | Rescue op underway to help mountaineers trapped in Uttarakhand avalanche. IAF has deployed 2 helicopters from Sarsawa & one from Bareilly for op. Several mountaineers rescued from Base Camp located at about 12000 ft to Matli helipad: IAF officials

Vid source: IAF twitter pic.twitter.com/IIUtPkEBbh

— ANI (@ANI) October 5, 2022