Uttarkashi Avalanche: सीमांत जनपद उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी के पास हिमस्खलन की सूचना है/. जिसमें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 28 पर्वतारोही फंस गए हैं. जिसमें दो प्रशिक्षकों के मौत की खबर भी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतारोहियों को सकुशल निकालने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वायु सेना की मदद मांगी है. जानकारी के मुताबिक, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के एडवांस प्रशिक्षण कोर्स के दौरान द्रौपदी का डांडा में एवलॉन्च आने से दो प्रशिक्षकों के मौत हो गई है. दोनों प्रशिक्षक उत्तरकाशी निवासी बताए जा रहे हैं. रेस्क्यू टीम अन्य प्रशिक्षुओं को रेस्क्यू करने में जुट गई है.

बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा क्षेत्र में एडवांस प्रशिक्षण के लिए 28 लोगों की टीम गई थी. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए वायु सेना की मदद मांगी है. जिस पर राजनाथ ने मदद का आश्वासन दिया है.

Delhi | There was a group from mountaineering institute who were on a mission to reach Draupadi’s Danda-2 mountain peak, located at 18,000 ft. An avalanche came around 8am & 29 were trapped. 8 immediately rescued by members of team. No clarity on deaths yet: ITBP PRO Vivek Pandey pic.twitter.com/rULtOz9W3l

