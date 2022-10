उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार 4 अक्टूबर को आए हिमस्खलन (Avalanche) में अब तक कुल 9 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं. इनमें वह 4 शव भी शामिल हैं, जिन्हें 4 और 5 अक्टूबर को ढूंढ़कर लाया गया था. आज यानी गुरुवार 6 अक्टूबर को पांच शव बरामद किए गए हैं. दरअसल 41 सदस्यों की एक पर्वतारोही टीम द्रौपदी का डांडा की चढ़ाई करने के बाद वापस लौट रही थी, जिस समय वह एवलांच की चपेट में आ गए. यह सभी पर्वतारोही नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग (NIM) से जुड़े हुए थे और निम के अनुसार अब भी 29 ट्रेनी लापता हैं.Also Read - उत्तराखंड: हिमस्खलन में फंसे पर्वतारोहियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, NIM ने जारी की बचाए गए लोगों की जारी की सूची

इस बीच उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने अगले तीन दिन के लिए जिले में ट्रेकिंग और पर्वतारोही पर रोक लगा दी है. यह फैसला मौसम विभाग द्वारा बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी किए जाने के बाद लिया गया है.

Uttarkashi avalanche| More teams sent to advance base camp from ITBP Matli. Team of High Altitude Warfare School also joins search & rescue op with ITBP, SDRF, NIM & NDRF. An advance helicopter landing ground is prepared at 16000 ft & a trial landing was successful today morning. pic.twitter.com/JbN35CDvwq

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 6, 2022