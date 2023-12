उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए बिहार के 5 मजदूर पहुंचे पटना, श्रम मंत्री ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत

Uttarkashi Tunnel Collapsed: उत्तराखंड में 12 नवंबर से सिल्कयारा सुरंग के अंदर फंसे सभी 41 मजदूरों को मंगलवार (28 नवंबर) को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया. डॉक्टरों की देख-रेख के बाद सभी मजदूर अपने-अपने घर के लिए रवाना हो गए. शुक्रवार को बिहार के पांच मजदूर सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे. मजदूरों के स्वागत के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम एयरपोर्ट पर मौजूद थे. मंत्री ने फूलों की माला पहनाकर श्रमिकों का स्वागत किया.

सिल्कयारा टनल से निकाले गए राज्य के पांच श्रमिकों में सारण के सोनू कुमार साह, भोजपुर के सबाह अहमद, बांका के विरेंद्र किशु, मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार और रोहतास के सुनील कुमार शामिल हैं. इन सभी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. सुरंग से सुरक्षित निकले मजदूरों को बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर उन्हें घर लाई है.

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue: Among the 41 workers, 5 who hail from Bihar, arrive at Patna Airport, received by Bihar Labour Minister Surendra Ram pic.twitter.com/5h0yiRPvBp

— ANI (@ANI) December 1, 2023