Uttarkashi Tunnel Rescue: टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के नौवें दिन मिली बड़ी सफलता, एक पाइप मलबे के दूसरी ओर पहुंचाया गया; फंसे 41 मजदूरों तक खाना और मोबाइल भेजे जाएंगे

Uttarkashi Tunnel Rescue: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के नौवें दिन बड़ी सफलता मिली है. रेस्क्यू में जुटी टीम टनल के मलबे के दूसरी ओर एक पाइप पहुँचाने में कामयाब हुई है. ये पाइप 6 इंच चौड़ा है. इस पाइप के जरिये मजदूरों तक खाना और चार्जर सहित मोबाइल पहुंचाया जाएगा, ताकि टनल के ढहने से मलबे के दूसरी ओर फंसे मजदूरों से बात हो सके. माना जा रहा है कि मुश्किल में फंसे मजदूरों तक ये पाइप लाइफलाइन की तरह काम करेगा, इसके जरिये मजदूरों से बात हो सकेगी.

बताया जा रहा है कि मोबाइल के जरिये मजदूरों से बात होगी और सही स्थिति का पता लग सकेगा. मजदूरों के लिए पाइप के जरिये अन्य ज़रूरत की चीज़ें भी भेजी जाएँगी. डॉक्टर की सलाह पर खाने पीने की चीज़े भेजी जाएंगी.

Uttarkashi (Uttarakhand) Tunnel Rescue | Inside visuals of the tunnel as rescue operation continues.

