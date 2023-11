Uttarkashi Tunnel: अंधेरी सुरंग में 11 दिनों से फंसे मजदूरों का रेस्क्यू तेज, हर तरफ से जद्दोजहद जारी... जानिए ताजा अपडेट

Uttarkashi Tunnel Rescue Operation: उत्तरकाशी टनल रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन हैं. मंगलवार को बचाव अभियान से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था जिसमें सुरंग में फंसे 41 मजदूरों ने स्क्यू में जुटे अधिकारियों से वॉकी टॉकी के जरिए बात की. स्क्यू में जुटे अधिकारियों ने बताया कि मलबे में डाली गई छह इंच की पाइपलाइन के जरिए श्रमिकों तक एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा भेजा गया जिससे उनके सकुशल होने का पता चला. इससे पहले, सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को छह इंची चौड़े पाइप के माध्यम से पुलाव, मटर-पनीर और रोटियां भेजी गई.

स्क्यू टीम ने मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. सिलक्यारा की तरफ 17 नवंबर की दोपहर से बंद औगर मशीन से की जा रही, हारिजांटल ड्रिलिंग मंगलवार देर रात में शुरू कर दी गई. साथ ही सुरंग के ऊपरी भाग पर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए स्थान की पहचान कर ली है.

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Location has been identified for vertical drilling to bring out 41 workers trapped inside Silkyara Tunnel.

A part of the Silkyara tunnel collapsed in Uttarkashi on November 12. pic.twitter.com/EPYq0eEBNE

