Uttarkashi Tunnel Rescue Success Families Celebrated Video

Uttarakhand Tunnel Rescue: टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के बाद जश्न का माहौल, कई परिवारों ने मनाई दिवाली- बांटी मिठाई | VIDEO

सिल्कयारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सफल बचाव अभियान के उनके घर के सदस्यों ने दिवाली सा उत्सव मनाया

उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में पिछले 16 दिन से फंसे सभी 41 श्रमिकों को मंगलवार को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. आज जैसे ही श्रमिकों के परिवारों में यह खबर पहुंची तो वहां जश्न छा गया. टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के बाद जश्न का माहौल हो गया. कई परिवारों ने मंगलवार को रात में दिवाली मनाई और मिठाईयां बांटी. अलग अलग राज्यों से श्रमिकों के परिवारों में जश्न के वीडियो और फोटो सामने आए हैं.

एक वीडियो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के छह श्रमिकों के परिवार का सामने आया है, जिसमें परिवार के सदस्यों ने आज दिवाली सा उत्सव मनाया है.

VIDEO | Uttarkarshi tunnel rescue UPDATE: Here is how family members of the six workers from Uttar Pradesh’s Shravasti celebrated and reacted after the successful rescue operation. #UttarakhandTunnelRescue #UttarakhandRescue pic.twitter.com/Izomon6dHa — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2023

सिल्कयारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों के सफल बचाव अभियान का जश्न मनाने के लिए ओडिशा के नबरंगपुर में लोगों ने पटाखे फोड़े.

VIDEO | Uttarkashi tunnel rescue UPDATE: People burst firecrackers in Odisha’s Nabarangpur to celebrate the successful rescue operation of 41 trapped workers inside the Silkyara tunnel.#UttrakhandTunnelCollapse #UttarakhandTunnelRescue pic.twitter.com/TupJl4OOH0 — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2023

हिमाचल प्रदेश के मंडी बचाए गए श्रमिकों में से एक विशाल के परिवार के सदस्य जश्न मनाते हुए वीडियो में नजर आए हैं.

#WATCH | Mandi, Himachal Pradesh: Family members of Vishal, one of the workers who was rescued from the Uttarkashi tunnel, celebrate pic.twitter.com/FOaGK1yhLB — ANI (@ANI) November 28, 2023

चारधाम यात्रा मार्ग पर निर्माणाधीन साढ़े चार किलोमीटर लंबी सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग का 12 नवंबर को एक हिस्सा ढहने से उसमें फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चला रहे बचावकर्मियों को 17वें दिन यह सफलता मिली.

उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में पिछले 16 दिन से फंसे सभी 41 श्रमिकों को मंगलवार को सकुशल एक-एक करके 800 मिमी के उन पाइपों के जरिए बाहर निकाला गया. मलबे में ड्रिल करके अंदर डालकर एक रास्ता बनाया गया था. चारधाम यात्रा मार्ग पर निर्माणाधीन साढ़े चार किलोमीटर लंबी सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग का 12 नवंबर को एक हिस्सा ढहने से उसमें फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चला रहे बचावकर्मियों को 17वें दिन यह सफलता मिली.

बचाव अभियान में कई बाधाएं आईं लेकिन अंतत: सफलता हाथ लगी. सुरंग में मलबा हटाने के लिए सबसे पहले जेसीबी लगाई गई लेकिन ऊपर से मलबा गिरने के कारण इसमें सफलता नहीं मिली जिसके बाद अमेरिकी ऑगर मशीन मंगाकर मलबे में ड्रिलिंग शुरू की गई. हालांकि, मलबे के अंदर 47 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद ऑगर मशीन के हिस्से मलबे के अंदर फंस गए और बचाव अभियान में बाधा आ गई. मशीन के हिस्सों को हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाकर काटकर अलग किया गया और उसके बाद सोमवार को ‘रैट होल माइनिंग’ तकनीक की मदद से हाथ से ड्रिलिंग शुरू की गई, जिसके बाद मंगलवार को मलबे में पाइप को आर-पार करने में सफलता मिल गई.

#WATCH | Uttarkashi tunnel rescue | NDRF personnel engaged in the rescue operation begin celebration as the 41 workers trapped inside the Silkyara tunnel were successfully rescued. pic.twitter.com/ZxIxAskZ5U — ANI (@ANI) November 28, 2023

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि श्रमिकों और उनके परिजनों के चेहरे की खुशी ही उनकी ‘ईगास और बग्वाल’ (दीवाली के दस दिन बाद पर्वतीय क्षेत्र में मनाई जाने वाली दीवाली) है. उन्होंने अभियान के सफल होने का श्रेय बचाव दल की तत्परता, तकनीकी मदद, अंदर फंसे श्रमिकों की जीवटता, प्रधानमंत्री द्वारा पल-पल की गई निगरानी और बौखनाग देवता की कृपा को दिया. मुख्यमंत्री ने जरूरी होने पर श्रमिकों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश भी अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि बचाव अभियान से जुड़े एक-एक सदस्य का वह हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने देवदूत बनकर इस अभियान को सफल बनाया.

इस दौरान विज्ञान के साथ ही आस्था का भी सहारा लिया गया. सिलक्यारा के आसपास के ग्रामीणों और श्रमिकों के परिजनों ने ईश्वर से अपनों के सकुशल बाहर आने की प्रार्थना की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी, केंद्रीय मंत्री सिंह और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए बुलाए गए ‘इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन’ के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स ने भी सुरंग के बाहर बने स्थानीय देवता बौखनाग मंदिर में सिर झुकाकर श्रमिकों की सकुशल निकासी के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगा.

बचाव अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचएआईडीसीएल, टीएचडीसी, उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन, सेना, वायुसेना समेत तमाम संगठनों की अहम भूमिका रही.