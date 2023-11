Uttarkashi Tunnel Rescue ऑपरेशन में आई अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल, Vertical Drilling पर विचार

Uttarkashi Tunnel Rescue Update: उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल आ गई है. ऑगर मशीन से ड्रिलिंग करते वक्त सरिया के जाल फंसने से ऑपरेशन में बहुत मुश्किलें आ रही है. 10 मीटर की ड्रिलिंग में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.13 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के दौरान बार-बार आ रही बाधाओं के कारण बचावकर्ता हाथ से ड्रिलिंग के विकल्प पर विचार कर रहे हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर थोड़ी देर बाद होने वाली हाई लेवल मीटिंग में चर्चा होगी. मीटिंग में वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में कोई फैसला लिया लिया जा सकता है. बताया जा रहा है कि रेस्क्यू में अभी और वक्त लग सकता है. मैनुअल रास्ता बनाने में घंटों का समय लगेगा.

सिलक्यारा सुरंग से श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सुरंग के ढहे हिस्से में की जा रही ड्रिलिंग शुक्रवार रात फिर से रोकनी पड़ी, जो बचाव प्रयासों के लिए एक और झटका है. शुक्रवार को कुछ देर की ड्रिलिंग से पहले 800 मिलीमीटर चौड़े इस्पात के पाइप का 46.8 मीटर हिस्सा ड्रिल किए गए मार्ग में धकेल दिया गया था. सुरंग के ढहे हिस्से की लंबाई करीब 60 मीटर है. श्रमिकों तक भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए छह इंच चौथे ट्यूब को 57 मीटर तक पहुंचा दिया गया है.

