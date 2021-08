Corona Vaccine Update: देश में पांच दिनों में दूसरी बार मंगलवार को कोरोना रोधी टीकों की एक करोड़ से अधिक खुराक दी गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 65 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि शाम 6 बजे तक एक दिन में सर्वाधिक 1.09 करोड़ खुराक लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया गया. उन्होंने पांच दिनों के अंदर दूसरी बार एक करोड़ से अधिक खुराक लगाये जाने की इस उपलब्धि के लिए पूरे देश की प्रशंसा की.Also Read - Maharashtra News: मुख्यमंत्री आवास के नजदीक दही हांडी तोड़ने पर MNS उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज...

उन्होंने 50 करोड़ से अधिक पहली खुराक लगाये जाने की ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में मदद पहुंचाने के लिए कोविड योद्धाओं एवं लोगों की लगन की भी तारीफ की. मंत्री ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत एक अन्य उपलब्धि हासिल की गई. 50 करोड़ लोग कोविड 19 रोधी टीके की पहली खुराक ले चुके हैं. इस उपलब्धि को हासिल करने में मदद पहुंचाने के लिए कोविड योद्धाओं और लोगों की लगन की तारीफ करता हूं.’ Also Read - देश के सभी स्कूलों के कर्मियों को कब से लगेगी कोरोना वैक्सीन, जानें शिक्षा मंत्रालय का प्लान

1⃣ Crore, 2⃣ Times, in 5⃣ days

Congratulations, as India administers another 1 crore #COVID19 vaccinations today

Highest one-day record of 1.09 crore vaccine doses achieved till 6 pm – and still counting!

Under PM @NarendraModi ji, India is fighting strongly against corona. pic.twitter.com/ByEECsn1T5

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 31, 2021