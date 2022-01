Vaccination For children: देश में कोरोना (Coronavirus) ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. भारत में रोजाना करीब 2.50 लाख केस सामने आ रहे हैं. कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों ने कई पाबंदियां (Covid Restriction) लगा रखी हैं. साथ-साथ वैक्सीनेशन अभियान (Covid Vaccine Update) भी तेजी से चल रहा है. भारत में फिलहाल 15 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है. 15 से 18 साल तक के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन अभियान प्रोग्राम की शुरुआत इस महीने की तीन तारीख को शुरू किया गया है. इन सबके बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है. देश में मार्च महीने से 12 से 14 साल तक के बच्चों का भी कोविड टीकाकरण (Child Vaccination) शुरू किया जा सकता है. टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) के प्रमुख एनके अरोड़ा (NK Arora) ने यह जानकारी दी.Also Read - CBSE, CISCE ने छात्रों के लिये जारी किया जरूरी नोटिस, पढें

India may begin inoculating children in 12-14 age group against COVID-19 in March as 15-18 population is likely to get fully vaccinated by then: Dr N K Arora, chairman of COVID-19 working group of NTAGI

— Press Trust of India (@PTI_News) January 17, 2022