Child Vaccine Guidelines: देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरों के बीच नए केस ने कई राज्यों में रफ्तार पकड़ ली है. कोरोना के बढ़ते खतरों को तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में 15-18 साल के बच्चों के टीकाकरण (Vaccine For Children) की घोषणा की थी. इसके साथ-साथ उन्होंने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिए जाने का भी ऐलान किया था. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने कहा था कि 60 साल से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग एहतियाती खुराक (Booster Dose) ले सकते हैं, जो दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं. प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को 15-18 साल के बच्चों के टीकाकरण और फ्रंटलाइट वर्कर्स और को-मॉर्बिडिटी वाले 60+ आबादी के लिए प्रीकॉशन डोज के दिशानिर्देश जारी किए.Also Read - Covid-19 Bosster Shot: क्या है Covid-19 का Precautionary Dose? इसे कब और कैसे लें, Video में जानिए इससे जुड़ी सारी ज़रूरी बातें | Watch Now

For those HCWs&FLWs who have received two doses, another dose of COVID-19 vaccine would be provided from 10th Jan. The prioritization & sequencing of this precaution dose would be based on the completion of 9 months from the date of administration of 2nd dose reads the guidelines pic.twitter.com/0zffyTY9Jw

