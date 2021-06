Vaccination Update: देश में जुलाई के मध्य या अगस्त के शुरुआती दिनों तक वैक्सीनेशन के लिए प्रतिदिन एक करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगी. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के प्रमुख डॉक्टर बलराम भागर्व ने आज मंगलवार को दोपहर बाद ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है. हमें दिसंबर तक देश में पूरी आबादी का टीकाकरण करने का भरोसा है. उन्होंने देश की बड़ी आबादी की तरफ इशारा करते हुए धैर्य रखने की अपील की. Also Read - Corona Vaccine की किल्लत पर SII का सनसनीखेज बयान, केंद्र सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप

उन्होंने कहा- देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है. ये (कमी) आप महसूस करते हैं अगर आप एक महीने के भीतर टीकाकरण कराना चाहते हैं. (मगर) हमारी आबादी अमेरिकी से चार गुना है. थोड़ा धैर्य रखने की जरुरत है. जुलाई के मध्य तक या अगस्त के शुरुआत में हमारे पास एक दिन एक करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त खुराक होंगी. दिसंबर तक हमें उम्मीद है कि पूरे देश की आबादी को टीका लग जाए. Also Read - Bharat Boitech Covaxin Production: संकट होगा दूर! दूसरे प्लांट से और 20 करोड़ डोज Covaxin का उत्पादन करेगी कंपनी

इस बीच टीकाकरण की अवधि पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अहम जानकारी दी. मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविशील्ड खुराक के शिड्यूल में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसकी सिर्फ दो खुराक लगेंगी. कोविशील्ड की पहली खुराक देने के 12 सप्ताह बाद दूसरी खुराक लगेगी. Also Read - कोरोना टेस्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, अब घर पर खुद करिए जांच; ICMR ने बताया पूरा प्रोसेस

इधर नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोवैक्सिन की भी दो खुराक हैं. इसकी दूसरी खुराक चार से छह सप्ताह बाद दी जानी है.

यहां देखें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस-

#WATCH | No change in the schedule of Covishield doses; it will be two doses only. After the first Covishield dose is administered, second dose will be given after 12 weeks. Covaxin also has two doses' schedule, second dose to be administered in 4-6 weeks: Dr. VK Paul, NITI Aayog pic.twitter.com/Y575jws6u7

— ANI (@ANI) June 1, 2021