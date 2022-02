Vaccine For Children: देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग को और तेजी मिलेगी. देश में 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई की ‘Corbevax’ वैक्‍सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India) की मंजूरी मिल गई है. अब तक सिर्फ भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की कोवैक्सीन (Covaxin) ही 15 से 18 साल तक के किशोरों के लिए उपलब्ध थी. ‘Corbevax’ वैक्‍सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान में और तेजी आने की उम्मीद है. इस वैक्सीन के आने के बाद अब देश में 12 साल की उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण संभव हो सकेगा.Also Read - Coronavirus Update: ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कोरोना वायरस से संक्रमित

Biological E Limited's Corbevax vaccine, India's first indigenously developed Receptor Binding Domain (RBD) Protein sub-unit vaccine against #COVID-19, has received emergency use authorisation (EUA) from India's drug regulator for the 12 to 18-year age group: Biological E Limited pic.twitter.com/Sgn1o22Ege

