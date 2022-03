Vaccine For Children: देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में और तेजी आने वाली है. भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के ‘Covovax’ टीके को आपात इस्तेमाल (Emergency Use) की मंजूरी दे दी है. सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला (Adar Poonawala) ने इसकी जानकारी दी.Also Read - 4th Covid Wave: क्या देश में आने वाली है कोरोना की चौथी लहर? जानें क्या बोले मशहूर Virologist

अदार पूनावाला ने ट्वीट किया, 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोवोवैक्स को DGCI द्वारा वयस्कों और 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है. वैश्विक परीक्षणों में नोवावैक्स ने 90% से अधिक प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है.'

Novavax in global trials has demonstrated more than 90% efficacy. @SerumInstIndia's brand Covovax has completed bridging studies in India & has been granted Emergency Use Authorisation by DCGI for adults & for children above the age of 12. Younger age groups will follow shortly.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) March 9, 2022