6 दिनों बाद फिर शुरू हुई वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा, बालटाल के लिए रवाना हुए 6200 से अधिक श्रद्धालु, जानें ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

Amarnath Yatra resumed: जम्मू-कश्मीर में पिछले छह दिनों से लगातार खराब चल रहे मौसम के बाद अब श्रद्धालुओं के लिए राहत की बड़ी खबर आई है. मौसम साफ होते ही मां वैष्णो देवी और बाबा बर्फानी अमरनाथ की पवित्र यात्रा को फिर से बहाल कर दिया गया है. यात्रा शुरू होते ही पूरे इलाके में जय माता दी और बम-बम भोले के जयकारे गूंजने लगे हैं। दूर-दूर से आए हजारों श्रद्धालु जो पिछले कई दिनों से यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं.
कटरा में हल्की-हल्की बारिश के बीच वैष्णो देवी यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया है. यात्रा बहाल होते ही कटरा के रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर यात्रा पर्ची लेने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. कटरा से भवन की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. श्राइन बोर्ड प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम का ध्यान रखें और रास्ते में दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. भवन की ओर जाने वाले ट्रैक पर एहतियात के तौर पर जगह-जगह राहत टीमें भी तैनात की गई हैं.
#WATCH | J&K: The annual Shri Amarnath Ji Yatra resumed today after remaining suspended for six days due to heavy rainfall and adverse weather conditions that affected the Jammu–Srinagar National Highway and the pilgrimage route.
The Baltal-bound convoy safely crossed the… pic.twitter.com/ZMmaiYpscR
— ANI (@ANI) July 25, 2026
दूसरी तरफ, मौसम में सुधार के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा को भी हरी झंडी दे दी गई है. जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज अमरनाथ यात्रा का 18वां जत्था कश्मीर के बालटाल रूट के लिए रवाना किया गया. इस जत्थे में कुल 6,269 श्रद्धालु शामिल हैं, जिन्हें 223 छोटी-बड़ी गाड़ियों के काफिले में कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा गया है. बेस कैंप से निकलते वक्त श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था.
हालांकि, बालटाल रूट पर यात्रा शुरू कर दी गई है, लेकिन पहलगाम वाले लंबे और पारंपरिक रूट पर फिलहाल आज भी यात्रा को रोक कर रखा गया है. अधिकारियों का कहना है कि पहलगाम मार्ग पर पटरियों और रास्ते की स्थिति की समीक्षा की जा रही है. सुरक्षा कारणों और रास्ते की मरम्मत के काम को देखते हुए इस रूट को पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद ही खोला जाएगा.
प्रशासन ने यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे मौसम विभाग के अपडेट्स और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने के कारण अपने पास गर्म कपड़े, रेनकोट और जरूरी दवाएं जरूर रखें.
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