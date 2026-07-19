Amarnath Yatra suspended 19 July 2026: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मौसम विभाग (IMD) द्वारा आने वाले दिनों में खराब मौसम और बारिश की गंभीर आशंका जताए जाने के मद्देनजर 19 जुलाई 2026 से श्री अमरनाथ जी यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है. कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने बताया कि सुरक्षा की पूर्ण समीक्षा और मौसम अनुकूल होने के बाद ही यात्रा दोबारा बहाल की जाएगी.
जम्मू-कश्मीर और अमरनाथ यात्रा मार्ग के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिकूल और खराब मौसम की चेतावनी जारी किए जाने के बाद, प्रशासन ने 19 जुलाई 2026 से यात्रा को दोनों प्रमुख मार्गों, पहलगाम और बालटाल, से अस्थाई रूप से निलंबित करने की घोषणा की है. प्रशासन द्वारा जारी की गई आधिकारिक एडवाइजरी के अनुसार, 19 जुलाई से बालटाल और नुनवान/चंदनवाड़ी बेस कैंप से श्रद्धालुओं को आगे की चढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. तीर्थयात्रियों की भलाई और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी श्रद्धालु बिना मौसम अनुकूलता के कठिन पहाड़ी रास्तों पर न जाए.
Shri Amarnath Ji Yatra has been temporarily suspended from both the Pahalgam and Baltal routes from 19 July 2026 as a precautionary measure following the IMD’s forecast of inclement weather.
No onward movement of pilgrims will be allowed from the Baltal and Nunwan/Chandanwari… pic.twitter.com/vkqLlEHo0d
— Information & PR, J&K (@diprjk) July 18, 2026
कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने मामले की गंभीरता को बताते हुए कहा कि यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय मौसम की स्थिति में सुधार होने और मार्ग की सुरक्षा का पूरी तरह से आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है. मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौसम के मिजाज का व्यापक विश्लेषण करने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू करने की तारीख और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
दूसरी तरफ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा भी अगले आदेश तक रोक दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि किसी भी घटना से बचा जा सके. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले आधिकारिक सूचना जरूर देखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में लगातार बारिश हो सकती है. इससे पहाड़ी रास्तों पर फिसलन, पत्थर गिरने और भूस्खलन की आशंका बढ़ सकती है. ऐसे हालात में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही जोखिम भरी हो सकती है.
VIDEO | Jammu and Kashmir: Vaishno Devi Yatra remains temporarily suspended amid heavy rainfall.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/n1AzVcy9UH
— Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2026
जम्मू और कश्मीर सरकार ने श्रद्धालुओं से प्रशासन के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया गया है. तीर्थयात्रियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से यात्रा मार्गों पर न बढ़ें और अपने-अपने शिविरों (बेस कैंप) में रुककर प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंय किसी भी आपातकालीन स्थिति या सहायता के लिए प्रशासन ने निकटतम यात्रा हेल्प डेस्क या स्थानीय पुलिस अधिकारियों से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी है.
बता दें कि अमरनाथ यात्रा के पहाड़ी रास्तों पर बारिश या अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के कारण फिसलन और भूस्खलन का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला एहतियात के तौर पर लिया है. वहीं. श्रद्धालुओं से लगातार आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है.
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