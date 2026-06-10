वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, कटरा से इस शहर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे

Vaishno Devi Special Train: इंडियन रेलवे ने वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए कटरा-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है. यह सर्विस पीक सीजन में धार्मिक यात्रा को आसान बनाएगी. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

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तीर्थयात्रियों को भारतीय रेलवे ने दी बड़ी सौगात (Image: AI)

बढ़ती श्रद्धालु भीड़ के बीच कटरा-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला.

वैष्णो देवी और हरिद्वार यात्रियों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा.

त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ संभालने में मदद.

सीधी यात्रा सुविधा से कई ट्रेन बदलने की जरूरत होगी.

रेलवे ने यात्रियों को पहले से टिकट बुक कराने कहा.

Vaishno Devi Special Train: तीर्थयात्रियों को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है. भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए, उत्तर रेलवे के जम्मू रेलवे डिवीजन ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा और हरिद्वार के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इस कदम का मकसद उत्तर भारत की कुछ सबसे खास धार्मिक जगहों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा में और आसानी देना है. इस स्पेशल सर्विस से यात्रियों की बढ़ती भीड़ को मैनेज करने और त्योहारों के दौरान आध्यात्मिक यात्रा करने वाले भक्तों के लिए आसान यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

रेलवे क्यों चला रहा है स्पेशल ट्रेन?

हर साल, हज़ारों भक्त जम्मू और कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार जाते हैं. धार्मिक मौकों और त्योहारों के मौसम में, रेगुलर ट्रेनों में अक्सर भारी मांग देखी जाती है. बढ़े हुए यात्री लोड को देखते हुए, उत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन सर्विस शुरू की है, इससे दोनों धार्मिक जगहों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी. इस ट्रेन से पवित्र वैष्णो देवी मंदिर और गंगा के किनारे बसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहरों में से एक हरिद्वार के बीच यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है. इस सर्विस से देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले भक्तों के लिए यात्रा को ज़्यादा आसान और सुविधाजनक बनाकर धार्मिक टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

भक्तों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी

श्री माता वैष्णो देवी कटरा मशहूर वैष्णो देवी मंदिर का गेटवे है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है. वहीं, हरिद्वार अपने घाटों, मंदिरों और धार्मिक समारोहों के लिए जाना जाने वाला एक खास आध्यात्मिक डेस्टिनेशन बना हुआ है. स्पेशल ट्रेन सीधे यात्रा का ऑप्शन देगी, जिससे कई कनेक्शन की जरूरत कम हो जाएगी और यात्रियों को अपनी यात्रा ज़्यादा आराम से पूरी करने में मदद मिलेगी.

रेलवे लगातार स्पेशल सर्विस जोड़ रहा है

इंडियन रेलवे अक्सर त्योहारों, छुट्टियों और तीर्थयात्रा के पीक सीज़न में यात्रियों की बढ़ती मांग को मैनेज करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाता है. ऐसी सर्विस रेगुलर रूट पर भीड़ कम करने और यात्रा का अनुभव आसान बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं. हाल ही में शुरू हुई कटरा-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन उत्तरी भारत में यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर की गई इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है.

यात्रियों को शेड्यूल चेक करने की सलाह दी जाती है

जो यात्री इस स्पेशल सर्विस से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें ट्रेन नंबर, टाइमिंग, स्टॉपेज और रिज़र्वेशन की उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी के लिए रेलवे की ऑफिशियल नोटिस देखने की सलाह दी जाती है. लवे अधिकारियों ने यात्रियों से तीर्थयात्रा के मौसम में होने वाली अनुमानित मांग के कारण पहले से बुकिंग करने का आग्रह किया है. श्री माता वैष्णो देवी कटरा और हरिद्वार के बीच एक स्पेशल ट्रेन शुरू होने से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. दो प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर, उत्तर रेलवे का मकसद व्यस्त तीर्थयात्रा के समय में सुरक्षित, आसान और अधिक सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्रदान करना है.