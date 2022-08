Vaishno Devi Yatra Resumes: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के बाद बंद की गई वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है. कटरा से वैष्णो देवी यात्रा के लिए श्रद्धालु का जत्था फिर से रवाना हो गया है. इसकी जानकारी अधिकारियों ने शनिवार सुबह दी. अधिकारियों ने बताया कि वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है. मौसम ठीक रहने की वजह से ये फैसला लिया गया है. इससे पहले तेज बारिश के कारण वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अस्थाई तौर पर रोक दिया गया था. बारिश बंद होने के बाद स्थिति सामान्य होते ही तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है.Also Read - देहरादून में फटा बादल, ओडिशा, कोंकण, गोवा और जम्मू सहित कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी, जानिए मौसम का हाल

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि माता वैष्णो देवी के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही शनिवार को फिर से शुरू हो गई है. भारी बारिश के मद्देनजर कटरा से वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को ऊपर की ओर जाने को रोक दिया गया है. नीचे आने वाले तीर्थयात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है. पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को तैनात कर दिया गया है. स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

#UPDATE | J&K: Morning visuals from Katra where the upward movement of pilgrims to Vaishno Devi temple that was stopped earlier in the wake of heavy rainfall, has been resumed again. https://t.co/liJmRyeodx pic.twitter.com/MgCiW63qAd

— ANI (@ANI) August 20, 2022