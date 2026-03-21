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Vaishno Devi Yatra Temporarily Suspended Due To Heavy Crowd And Bad Weather Conditions

अस्थायी रूप से रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा, रजिस्ट्रेशन विंडो भी किया गया क्लोज; जानिए क्या है वजह?

Vaishno Devi Yatra: कटरा में वैष्णो देवी यात्रा भारी भीड़ और खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से रोकी गई. श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है.

Vaishno Devi Yatra

Vaishno Devi Yatra: कटरा में वैष्णों देवी की यात्रा को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है. श्राइन बोर्ड ने यह फैसला श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ को देखते हुए लिया है. पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम खराब हो गया है और ठंड भी बढ़ गई है. ऐसे हालात में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा रोकना जरूरी समझा गया.

रजिस्ट्रेशन सेंटर भी किए गए बंद

भीड़ को कंट्रोल करने के लिए शनिवार शाम 4 बजे सभी यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए. इससे पहले करीब 41 हजार श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे. हर दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, जिससे व्यवस्था संभालना मुश्किल हो रहा था. इसी कारण श्राइन बोर्ड को यह सख्त कदम उठाना पड़ा ताकि किसी तरह की परेशानी या हादसा न हो.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में कड़ी व्यवस्था की गई है. पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बल हर जगह तैनात हैं. दर्शन मार्ग से लेकर भवन तक हर जगह निगरानी रखी जा रही है. इसके अलावा आपदा प्रबंधन टीम और श्राइन बोर्ड के सेवा मित्र भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं. उनका काम है कि कोई भी श्रद्धालु परेशानी में न पड़े और सभी को सही जानकारी मिलती रहे.

नवरात्र में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या

नवरात्र शुरू होते ही यहां श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ गई है. पहले ही दिन हजारों लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे. एक अधिकारी के अनुसार, नवरात्र के पहले दिन ही करीब 31 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. मंदिर को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिससे माहौल और भी खास हो गया है. हर दिन 30 हजार से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है.

बारिश के बीच भी नहीं रुकी आस्था

भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई. लोग “जय माता दी” के जयकारे लगाते हुए त्रिकुटा पहाड़ियों पर बने मंदिर तक पैदल चढ़ाई करते रहे. शुक्रवार को भी 15 हजार से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और सैकड़ों लोग सुबह से ही भवन की ओर बढ़ते नजर आए. यह साफ दिखाता है कि खराब मौसम भी भक्तों की श्रद्धा को कम नहीं कर पा रहा है.

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