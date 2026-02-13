Hindi India Hindi

Valentine Week Scam If You Get This Message Then Block It Immediately Otherwise Your Balance Will Become 0

Valentine week scam: वैलेंटाइन वीक स्कैम से लाखों हो रहे बर्बाद, ये मैसेज आए तो तुरंत ब्लॉक करें, वरना बैलेंस हो जाएगा 0

वैलेंटाइन वीक प्यार मनाने का समय है, लेकिन सतर्कता से ही इसे सुरक्षित बनाया जा सकता है. भावनाओं में बहकर नुकसान न कराएं.

Valentine week

वैलेंटाइन वीक में सभी इंजॉय करने में बिजी रहते हैं, जिसका फायदा साइबर ठग उठाते हैं. इस समय ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है. इसी वीक में सबसे ज्यादा रोमांस स्कैम के मामले सामने आते हैं. वैलेंटाइन वीक के दौरान रोमांस की आड़ में साइबर ठग सक्रिय हो जाते हैं. इस समय लोग भावुक और उत्साहित होते हैं, जिसका फायदा उठाकर ठग नकली प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर संपर्क करते हैं. हाल के सालों में ऐसे मामलों में तेजी आई है, खासकर फरवरी में. रोमांस स्कैम सबसे आम तरीका है. ठग शुरुआत में सामान्य बातचीत करते हैं, फिर ‘आई लव यू’, इमोशनल मैसेज और प्यार भरी बातों से भरोसा जीतते हैं.

इमरजेंसी का बहाना और अकाउंट खाली

कुछ ही दिनों या हफ्तों में वे इमरजेंसी का बहाना बनाते हैं मेडिकल खर्च, नौकरी समस्या, यात्रा के लिए पैसे या कोई और जरूरत. भरोसे में आकर पैसा भेजने पर प्रोफाइल गायब हो जाती है.

ठग जल्दी-जल्दी प्यार जताते हैं और विदेशी जॉब या इमरजेंसी की कहानी सुनाते हैं.

दूसरा बड़ा खतरा फ्री गिफ्ट या सरप्राइज डिलीवरी के नाम पर आता है.

कई लोगों को अनजान नंबर से मैसेज आता है कि आपके नाम से फूल, गिफ्ट, ई-कार्ड या वैलेंटाइन वीक सरप्राइज आया है. लिंक क्लिक करने, OTP शेयर करने या छोटी फीस देने को कहा जाता है. क्लिक करने पर फेक वेबसाइट खुलती है, जहां बैंक डिटेल्स, UPI या कार्ड जानकारी चुराई जाती है.

साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद ने भी हाल ही में इंस्टाग्राम पर अलर्ट जारी किया कि ऐसे मैसेज अनजान नंबरों से आते हैं और मालवेयर इंस्टॉल या पेमेंट ट्रिक करते हैं.भारत में साइबर फ्रॉड के आंकड़े चिंताजनक हैं. पिछले छह सालों में 52,976 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है.

2025 में ही 19,812 करोड़ रुपये का फ्रॉड रिपोर्ट हुआ.

वैलेंटाइन सीजन में रोमांस स्कैम बढ़ जाते हैं, जहां AI से फेक प्रोफाइल और बॉट्स इस्तेमाल होते हैं. मैकएफी की 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक लाखों रोमांस से जुड़े मालिशियस URL ब्लॉक किए गए.

अलर्ट जारी

भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलर्ट जारी किया है इंस्टेंट लव से सावधान रहें. रेड फ्लैग्स में जल्दी प्यार जताना, पैसे मांगना या लिंक शेयर करना शामिल है.बचाव के उपाय: अनजान लिंक न क्लिक करें, OTP कभी न शेयर करें, बिना वीडियो कॉल या रियल मीटिंग के किसी पर भरोसा न करें. पैसा मांगने पर तुरंत ब्लॉक करें. डिलीवरी मैसेज आए तो कंपनी से सीधे कन्फर्म करें.

कहां करे शिकायत

तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. समय रहते रिपोर्ट करने से रिकवरी संभव है.

Add India.com as a Preferred Source