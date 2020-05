अमरावती: वंदे भारत अभियान के तहत बुधवार को लंदन से एयर इंडिया के एक विमान से 145 भारतीय यहां विजयवाड़ा हवाईअड्डे पर पहुंचे. हवाईअड्डा अधिकारियों ने बताया कि विशाखापत्तनम में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर दो विमान पहुंचे. मंगलवार को मनीला (फिलीपीन) से 166 यात्रियों और अबू धाबी से 148 यात्रियों को लेकर विमान पहुंचा. Also Read - गोवा में कोरोना वायरस ने फिर दी दस्तक, दो नए मामलों के साथ चल रहा 41 संक्रमितों का इलाज

विजयवाड़ा हवाईअड्डे के निदेशक जी मधुसुदन राव ने बताया कि एयर इंडिया का विमान लंदन से मुंबई होते हुए सुबह आठ बजे हवाईअड्डे पहुंचा. आंध्र प्रदेश समेत देशभर में लॉकडाउन लागू होने के बाद यहां पहुंचने वाला यह पहला विमान है. Also Read - डेडेबॉडी में कोविड-19 का संक्रमण धीरे-धीरे होता है कम, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है: ICMR

नियमों के अनुसार सभी यात्रियों की जांच की गई और राज्य सरकार की मदद से उन्हें पृथक केंद्रों में भेजा गया. एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट विमान के तौर पर विमान यहां उतरा.’’ उन्होंने बताया, ‘‘हमने यात्रियों की जांच के लिए पांच चिकित्सा काउंटर बनाए. हमने यात्रियों की सुविधा के लिए जिले के आधार पर काउंटर बनाए.’’ Also Read - Coronavirus Cure: कोरोना का असर इन 5 दवाओं से हो रहा बेअसर, वैक्सीन नहीं फिर भी लोग हो रहे ठीक

Andhra Pradesh: An Air India flight from UK’s London carrying 145 Indians landed at Vijayawada airport today morning. All passengers went through health screening on arrival. pic.twitter.com/dPe8w1Jvgx

— ANI (@ANI) May 20, 2020