  • Hindi
  • India Hindi
  • Vande Bharat Express Patharav Up News Incident Railway Safety Investigation Train Attack 2026

वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे ट्रेन में सवार; जानिए कहां हुई ये घटना

Vande Bharat Express: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना हुई है. इस ट्रेन में संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी सवार थे.

Published date india.com Published: February 19, 2026 11:01 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Vande Bharat Express
Vande Bharat Express

Vande Bharat Express: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में वाराणसी से मेरठ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है. ट्रेन संख्या 22489 पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंके जाने से रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. इस ट्रेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी यात्रा कर रहे थे, जिससे घटना को और गंभीर माना जा रहा है. पत्थर लगने से ट्रेन के एक कोच की खिड़की का शीशा टूट गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई. घटना के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया.

चांदमारी और कोर स्टेशन के बीच हुई घटना

जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 3 बजकर 30 मिनट पर हुई. वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से मेरठ की ओर जा रही थी और हरदोई के पास चांदमारी और कोर स्टेशन के बीच पहुंची थी. इसी दौरान अचानक एक पत्थर ट्रेन की खिड़की से टकराया, जिससे शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. तेज आवाज सुनकर यात्रियों में कुछ समय के लिए घबराहट का माहौल बन गया. ट्रेन स्टाफ ने तुरंत कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की टीम सक्रिय हो गई और पूरे मामले की जानकारी स्थानीय अधिकारियों को दी गई.

पुलिस और रेलवे अधिकारियों जांच में जुटे

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. हालांकि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पत्थर किसने फेंका. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और दोषियों की पहचान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

बच्चों की शरारत होने की आशंका

इस मामले में सिटी सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि रेलवे फाटक के पास कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. आशंका है कि खेलते समय किसी बच्चे ने पत्थर ट्रेन की ओर फेंक दिया, जिससे खिड़की का शीशा टूट गया. पुलिस इस घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके. रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक के पास इस तरह की लापरवाही न करें, क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.