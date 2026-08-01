वंदे भारत से पहुंचाया धड़कता दिल, दो घंटे में बची मरीज की अनमोल जिंदगी

भारतीय रेलवे की वंदे भारत ट्रेन अब सिर्फ तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं के लिए ही नहीं, बल्कि एक बड़ी मेडिकल सफलता के लिए भी चर्चा में है. पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए सूरत से अहमदाबाद तक एक लाइव मानव हृदय (धड़कता दिल) सुरक्षित पहुंचाया गया. इस दिल का बाद में सफल ट्रांसप्लांट किया गया, जिससे एक मरीज को नई जिंदगी मिली. इस पूरे मिशन ने दिखाया कि सही योजना और तेज रफ्तार के साथ रेलवे भी इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं में अहम भूमिका निभा सकता है.
यह खास मिशन 20901 मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस से पूरा किया गया. सूरत से निकाले गए लाइव हार्ट को अहमदाबाद के यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचाया गया. करीब 229 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग ढाई घंटे लगे. इसके बाद अस्पताल में भर्ती मरीज का सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया. दिल के ट्रांसप्लांट में समय सबसे बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि शरीर से अलग होने के बाद इसे बहुत कम समय के भीतर दूसरे मरीज तक पहुंचाना जरूरी होता है. ऐसे में वंदे भारत की तेज रफ्तार इस मिशन में काफी मददगार साबित हुई.
इस पूरे ऑपरेशन के लिए हर स्तर पर खास तैयारी की गई थी. सबसे पहले अस्पताल से सूरत रेलवे स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ताकि मेडिकल टीम बिना किसी ट्रैफिक रुकावट के स्टेशन पहुंच सके. ट्रेन में हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी मेडिकल नियमों का पालन किया गया. जैसे ही वंदे भारत अहमदाबाद पहुंची, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और स्थानीय पुलिस पहले से तैयार थी. स्टेशन से अस्पताल तक दोबारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और दिल को बिना समय गंवाए सीधे ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा दिया गया. पूरे रास्ते सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया.
❤️ भारतीय रेल ने रचा इतिहास!
पहली बार 20901 मुंबई सेंट्रल – गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से सूरत से अहमदाबाद तक जीवित हृदय (Live Heart) का सफलतापूर्वक परिवहन किया गया। यह हृदय यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद में सफल हृदय… pic.twitter.com/BRZ0zSbaTo
— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) July 31, 2026
अब तक ऐसे मामलों में आमतौर पर हवाई जहाज या एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन इस बार भारतीय रेलवे ने पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए लाइव हार्ट को पहुंचाने का जिम्मा उठाया. यह रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इस मिशन में रेलवे, आरपीएफ, स्थानीय पुलिस और मेडिकल टीम ने मिलकर काम किया. सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल की वजह से यह मिशन तय समय में पूरा हो सका और मरीज का सफल ट्रांसप्लांट हो पाया.
इस सफल मिशन के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन का इस्तेमाल दूसरी मेडिकल इमरजेंसी में भी किया जा सकता है. अगर किसी शहर में समय पर अंग पहुंचाना जरूरी हो, तो तेज रफ्तार ट्रेन एक अच्छा विकल्प बन सकती है. इससे कई मरीजों को समय पर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ेगी. भारतीय रेलवे की यह पहल दिखाती है कि आधुनिक ट्रेनें सिर्फ सफर आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने जैसे बड़े कामों में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं. यही वजह है कि इस मिशन की देशभर में खूब सराहना हो रही है.
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