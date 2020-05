Vande Bharat Mission: वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से लोगों को देश वापस लाने का काम जारी है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया है कि इस मिशन के तहत अमेरिका से 225 भारतीयों को वतन लाया गया है. Also Read - एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना की चपेट में, कुछ दिन पहले चीन से विमान लेकर आए थे

इससे पहले रविवार को ये जानकारी दी गई थी कि रियाद से 139 और उज्बेकिस्तान से 21 भारतीय दिल्ली पहुंच चुके हैं. Also Read - भारत विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए 15 मई से वंदे भारत मिशन का विस्तार करेगा

Also Read - इस विमान कंपनी ने शुरू की टिकट बुकिंग, 14 मई तक जा सकते हैं अपने घर, सिर्फ ये लोग ही कर सकते हैं यात्रा

First Air India special flight from the US brings in 225 Indians from San Francisco to Mumbai: Dr S Jaishankar, External Affairs Minister #VandeBharatMission (File pic) pic.twitter.com/JA28atX24v

United States: Indian passengers arrive at Newark Liberty International Airport to board the Air India flight to Mumbai. The flight will later fly to Ahmedabad in Gujarat. Thermal screening and security checks of passengers have begun. #VandeBharatMission pic.twitter.com/ANKWmWokrH

— ANI (@ANI) May 11, 2020