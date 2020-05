बेंगलुरु: कोरोनो वायरस महामारी की वजह से लंदन में फंसे 326 लोगों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान सोमवार तड़के कैम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा. एयर इंडिया का विमान तड़के चार बजकर 45 मिनट पर हवाईअड्डे पर पहुंच गया. कोरोना योद्धाओं ने यात्रियों को चिह्नित पृथक-वास केंद्रों में भेजे जाने से पहले उनके स्वास्थ्य की जांच की. Also Read - Vande Bharat Mission: अमेरिका से 225 लोग भारत लाए गए, उज्बेकिस्तान से 21, रियाद से 139 भारतीय लौटे

कर्नाटक सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी 326 यात्रियों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए गए. इसके बाद उनके द्वारा चुने गए होटलों में उन्हें भेज दिया गया. राज्य प्रशासन ने कुछ रिजॉर्ट और होटलों को पृथक वास केंद्र बनाया है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर विदेश से लाए गए यात्रियों के लिए किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दूसरे राज्यों और विदेश से आ रहे लोगों को 14 दिन तक पृथक वास में रहने और कोविड-19 जांच के बाद ही लोगों से मिलने दिया जाएगा.

Karnataka: More than 300 Indians returned to Bengaluru from London, UK, on an Air India special flight early morning today. #VandeBharatMission pic.twitter.com/S3wffvL1ul

