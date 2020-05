नई दिल्ली: मध्य-पूर्व से उड़ान भरकर दो विमान गुरुवार की रात केरल के दो हवाईअड्डों पर पहुंचे, जिनमें लगभग 360 यात्री थे. ये यात्री अबू धावी और दुबई से अपने राज्य केरल पहुंचे. कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने इनकी जांच और इन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखने के इंतजाम किए हैं. अबू धावी से कोच्चि के लिए उड़ा विमान रात 9.40 पर पहुंचा, जिसमें लगभग 171 यात्री सवार थे. कुछ ही देर बाद दूसरा विमान जो दुबई से उड़ा था, 189 यात्रियों को लेकर कोझिकोड हवाईअड्डे पर उतरा. Also Read - IRCTC/Indian Railway: प्रवासी मजदूर व छात्र भेजे जा रहे घर, स्टेशनों पर उमड़ रही परिजनों की भीड़

दोनों विमानों से उतरे यात्रियों को विशेष एरोब्रिज से होकर गुजरने को कहा गया. इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों की टीमें इन प्रवासियों की जांच कर रहे हैं. इन्हें दो हफ्ते क्वारंटीन सेंटर में रहने के बाद अपने घर जाने के लिए कहा गया है. इनमें से जिन लोगों को इलाज की जरूरत समझी जाएगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा. इन यात्रियों के सामान को सेनिटाइज भी किया गया. Also Read - केरल में एक भी हॉटस्पॉट नहीं, आज Coronavirus का कोई नया केस भी नहीं आया

Kerala: Out of the people brought to Cochin Int’l airport last night from Abu Dhabi, 49 pregnant women & 4 children left for their homes in cars where they’ll be under home quarantine. Kerala Road Transport Corporation buses carried other passengers to short stay quarantine homes pic.twitter.com/qlGGC0fSxz

— ANI (@ANI) May 8, 2020