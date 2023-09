Vande Bharat में अब आम आदमी भी कर सकेगा सफर, Railway की तैयारी जान झूम उठेंगे इन राज्यों के लोग

भारत की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) में सफर करने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. किराया महंगा होने की वजह से कई लोग इस ट्रेन में सफर करने से झिझकते हैं. हालांकि अब जल्द ही उनका भी सपना साकार होने वाला है. रेलवे कई रूट्स पर ‘वंदे साधारण एक्सप्रेस’ (Vande Sadharan Train) चलाने की तैयारी कर रही है. इन ट्रेनों का लक्ष्य बजट फ्रेंडली यात्रियों को अधिक किफायती यात्रा विकल्प प्रदान करना है. आधिकारिक लॉन्च से पहले ही इन ट्रेनों का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. हालांकि नाम की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ‘नई वंदे साधारण ट्रेनों’ को कम किराये में पेशकश कर आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है.

नई वंदे भारत ट्रेनों को सस्ते किराये के साथ आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है. ये ट्रेनें किराये के लिहाज से काफी सस्ती होंगी. ट्रेनों में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे और 2 इंजन होंगे. नॉन-एसी वंदे साधारण ट्रेन का उत्पादन आईसीएफ चेन्नई में शुरू हुआ, जिसकी अनुमानित लागत 65 करोड़ रुपये है. इस साल के अंत तक पहली रेक आने की उम्मीद है. इसके विपरीत, बैठने की व्यवस्था वाली पूरी तरह से एसी वंदे भारत ट्रेन का निर्माण ICF में किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपये है.

🚨 Vande Sadharan trains, an non AC economical version of Vande Bharat is getting ready. (📸- @trains_of_india) pic.twitter.com/2NMpxeSdeg

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) September 11, 2023