Vande Bharat Sleeper को लेकर बड़ा अपडेट! रेलवे ने इस ट्रेन में बंद कर दी यह 'जरूरी सेवा'- जानिये किराये का पूरा गणित

Vande Bharat Sleeper Train Update: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलेगी और यह मौजूदा एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में यात्रा का समय तीन घंटे कम कर देगी. ट्रेन में वेटिंग टिकट की सुविधा नहीं मिलेगी.

Published date india.com Updated: January 12, 2026 1:44 PM IST
Vande Bharat Sleeper Train Latest Update

Vande Bharat Sleeper Train Update: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ने वाली है. इसे लेकर भारतीय रेलवे की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है. रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में VIP कल्चर खत्म करने का फैसला किया है. साथ ही इस ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे. ट्रेन में RAC यानी ‘रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन’ की भी सुविधा नहीं मिलेगी. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के टिकट की कीमत (Vande Bharat Sleeper Train Ticket Price) राजधानी एक्सप्रेस जैसी मौजूदा प्रीमियम ट्रेनों से थोड़ी ज्यादा होगी और यात्रियों को कम से कम उतना किराया देना होगा जितना 400 किलोमीटर की दूरी के लिए लिया जाता है.

किस रूट पर चलेगी पहली स्लीपर वंदे भारत?

देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलेगी और यह मौजूदा एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में यात्रा का समय तीन घंटे कम कर देगी. उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते गुवाहाटी-हावड़ा रूट पर देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक, ‘ट्रेन में सफर के लिए न्यूनतम दूरी 400 किमी होगी…

इस ट्रेन के लिए केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे, इसलिए, RAC/वेटलिस्टेड/आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट का कोई प्रावधान नहीं होगा. सभी उपलब्ध बर्थ एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के दिन से उपलब्ध होंगी.’ जबकि दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों की AC क्लास में वेटलिस्टेड टिकट स्वीकार नहीं किए जाते और अपने आप कैंसिल हो जाते हैं.

किन-किन लोगों को मिलेगा कोटा?

दूसरी ट्रेनों की तरह वंदे भारत स्लीपर में भी महिलाओं, दिव्यांगों (PwD) और सीनियर सिटीजन के लिए कोटा होगा. साथ ही स्टाफ के लिए ड्यूटी पास कोटा भी होगा. यात्रियों से 3AC के लिए 2.4 रुपये प्रति किमी, 2AC के लिए 3.1 रुपये प्रति किमी और फर्स्ट AC के लिए 3.8 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लिया जाएगा. इसलिए, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का न्यूनतम किराया, जो 400 किमी तक की दूरी के लिए है…3AC के लिए 960 रुपये, 2AC के लिए 1,240 रुपये और 1AC के लिए 1,520 रुपये होगा. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) अलग से लगाया जाएगा.

कितना होगा किराया?

इसी तरह, 1,000 किमी की दूरी के लिए (हावड़ा और गुवाहाटी के लॉन्च रूट के बीच ) किराया 3AC के लिए 2,400 रुपये, 2AC के लिए 3,100 रुपये और 1AC के लिए 3,800 रुपये होगा. 2,000 किमी की दूरी के लिए किराया, 3AC के लिए 4,800 रुपये, 2AC के लिए 6,200 रुपये और 1AC के लिए 7,600 रुपये है. किराया मौजूदा प्रीमियम ट्रेनों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है. हालांकि राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा और गुवाहाटी के बीच नहीं चलती है, लेकिन दिल्ली और मुंबई के बीच CSMT राजधानी प्रति किमी 2.10 रुपये (3AC), 2.85 रुपये (2AC) और 3.53 रुपये (1AC) का किराया लेती है. हावड़ा-गुवाहाटी (कामाख्या जंक्शन) रूट पर सबसे ज़्यादा किराया (सरायघाट एक्सप्रेस में) 1,410 रुपये (3AC), 1,985 रुपये (2AC) और 3,320 रुपये (1AC) है. सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शानदार, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा के लिए एक बेंचमार्क बनने के लिए तैयार हैं .

कौन-कौन से स्टॉपेज?

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल के सात जिलों (हावड़ा, हुगली, पुरबा बर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार) और असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन और बोंगाईगांव में 10 स्टॉप को कवर करेगी. ये रात भर का सफर होगा, जो देर शाम शुरू होगी और सुबह खत्म होगी. ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिसमें 11 3AC, चार 2AC और एक 1AC शामिल हैं.

कितनी होगी स्पीड?

यह ट्रेन 180 kmph की स्पीड से चल सकती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस सर्विस के लिए यह सिर्फ़ 130 kmph की स्पीड से चलेगी. राजधानी एक्सप्रेस 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड से चलती है. यह ट्रेन ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (कवच) और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम से बनी है. इसमें साफ-सफाई बनाए रखने के लिए डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड कंट्रोल वाला ड्राइवर केबिन और एयरोडायनामिक बाहरी हिस्सा और ऑटोमैटिक बाहरी पैसेंजर दरवाज़े हैं.

