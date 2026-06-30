वंदे भारत यात्रियों के लिए नया नियम, ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक करा पाएंगे सीट बुकिंग

Vande Bharat Booking Rule:अगर आपका सफर अचानक बनता है, तो अब राहत की खबर है. भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई आरक्षित ट्रेनों के लिए नया नियम लागू किया है. अब ट्रेन रवाना होने से सिर्फ 15 मिनट पहले तक खाली सीटों की बुकिंग की जा सकेगी. पहले रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद टिकट बुक करना लगभग बंद हो जाता था, लेकिन अब अगर चार्ट बनने के बाद भी सीट खाली रहती है तो यात्री उसे बुक कर सकते हैं. रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से खाली सीटों का बेहतर इस्तेमाल होगा और आखिरी समय में यात्रा करने वाले लोगों को कन्फर्म टिकट मिलने का मौका बढ़ेगा.
पहले ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद टिकट बुकिंग की सुविधा काफी सीमित हो जाती थी. कई बार चार्ट बनने के बाद भी सीटें खाली रह जाती थीं, लेकिन यात्रियों को उनका फायदा नहीं मिल पाता था. अब नए नियम के तहत चार्ट बनने के बाद बची हुई सीटें ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक बुक की जा सकेंगी. हालांकि यह सुविधा तभी मिलेगी, जब संबंधित ट्रेन में सीटें वास्तव में खाली हों. रेलवे का मानना है कि इससे सीटें खाली नहीं जाएंगी और ज्यादा यात्रियों को यात्रा करने का मौका मिलेगा.
यह नया नियम खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ती है. कई बार नौकरी, बिजनेस, मेडिकल इमरजेंसी या पारिवारिक कारणों से तुरंत सफर करना पड़ता है और कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता. अब ऐसे यात्री आखिरी समय तक उपलब्ध सीटों की जानकारी देखकर टिकट बुक कर सकेंगे. इससे वेटिंग टिकट की परेशानी भी कुछ हद तक कम हो सकती है. साथ ही जिन लोगों का सफर अचानक तय होता है, उनके लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है.
रेलवे ने साफ किया है कि इस सुविधा का इस्तेमाल सिर्फ आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही किया जा सकता है. यात्री IRCTC की वेबसाइट, IRCTC Rail Connect मोबाइल ऐप या अधिकृत Passenger Reservation System (PRS) काउंटर के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं. अगर चार्ट बनने के बाद सीट खाली होगी, तभी वह बुकिंग के लिए दिखाई देगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि टिकट केवल आधिकारिक माध्यमों से ही खरीदें और किसी अनधिकृत वेबसाइट या एजेंट से बचें.
अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले सीटों की उपलब्धता जरूर जांच लें. क्योंकि यह बुकिंग ट्रेन रवाना होने से सिर्फ 15 मिनट पहले तक ही संभव होगी. स्टेशन समय से पहले पहुंचना भी जरूरी है ताकि टिकट लेने के बाद आराम से ट्रेन में सवार हो सकें. यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र साथ रखना भी जरूरी रहेगा. यह नियम वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा उन आरक्षित ट्रेनों पर भी लागू होगा, जिनमें चार्ट बनने के बाद सीटें खाली बची हों.
भारतीय रेलवे का कहना है कि इस नए नियम का मकसद यात्रियों को ज्यादा सुविधा देना और खाली सीटों का बेहतर इस्तेमाल करना है. कई ट्रेनों में चार्ट बनने के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती थीं, जिससे उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता था. अब इन सीटों को आखिरी समय तक यात्रियों के लिए उपलब्ध रखा जाएगा. इससे रेलवे को भी फायदा होगा और यात्रियों को भी कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी. अगर आपकी यात्रा अचानक बनती है, तो अब ट्रेन छूटने से ठीक पहले भी सीट मिलने की उम्मीद पहले से ज्यादा रहेगी.
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