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मां-बेटे ने खाया वंदे भारत एक्सप्रेस का खाना, महिला के सूजे होंठ, बेटे की स्थिति हुई गंभीर

आईआरसीटीसी ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उस रात ट्रेन में दिए गए खाने की क्वालिटी जांच ली गई थी. जांच में खाने की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई. किसी अन्य यात्री की ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई.

Published date india.com Published: April 1, 2026 12:57 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
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देश की सबसे आधुनिक और प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के खाने की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. हाल ही में एक महिला यात्री ने दावा किया है कि ट्रेन में परोसे गए लंच खाने के बाद उनके होंठ सूज गए और उन्हें गंभीर एलर्जी हो गई. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यह मामला 27 मार्च 2026 का बताया जा रहा है. जब रांची की रहने वाली आयुषी सिंह ट्रेन नंबर 22500 वंदे भारत एक्सप्रेस से वाराणसी से देवघर जा रही थीं. वे ई1 कोच में यात्रा कर रही थीं. ट्रेन में आईआरसीटीसी द्वारा परोसा गया लंच उन्होंने और उनके दो साल बेटे ने भी खाया.आयुषी ने बताया कि लंच खाने के कुछ ही मिनट बाद उनके ऊपरी होंठ सूजने लगे और पूरे शरीर में एलर्जी के लक्षण दिखने लगे. स्थिति इतनी गंभीर थी कि यह जानलेवा भी साबित हो सकती थी. उन्होंने तुरंत चिकित्सा सहायता ली.

उनके दो साल बेटे को भी उसी खाने से दस्त की शिकायत हुई. महिला ने एक्स पर अपनी सूजी हुई होंठों की तस्वीरें और डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट साझा कीं. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह ट्रेन के खाने से हुआ. मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में स्पष्ट रूप से ‘severe allergy after consuming food in Vande Bharat’ लिखा है. तस्वीरों में उनके होंठ काफी सूजे हुए नजर आ रहे हैं, जो मामले को और गंभीर बनाते हैं.

आईआरसीटीसी ने क्या दी सफाई

आईआरसीटीसी ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उस रात ट्रेन 22500 के ई1 कोच में दिए गए खाने की क्वालिटी जांच ली गई थी. जांच में खाने की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई. किसी अन्य यात्री की ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई.

आयुषी आईआरसीटीसी की सफाई से संतुष्ट नहीं दिखीं. उन्होंने कहा कि भले ही और कोई प्रभावित न हुआ हो, लेकिन वे और उनका बेटा इससे पीड़ित हुए. आईआरसीटीसी ने अब डायरेक्ट मैसेज के जरिए उनसे पूरी डिटेल मांगी है और जांच का भरोसा दिया है.

ट्रेन के खाने पर लगातार उठ रहे सवाल

यह घटना वंदे भारत ट्रेन के खाने पर लगातार उठ रहे सवालों को और मजबूत करती है. पहले भी कीड़े निकलने, बासी खाने जैसे मामले सामने आए हैं, जिसके चलते आईआरसीटीसी और वेंडर पर लाखों का जुर्माना लगाया गया था. यात्री अब बेहतर खाद्य सुरक्षा और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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