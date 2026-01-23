  • Hindi
  • India Hindi
  • Vande Bharat Train Katra Srinagar Snowfall Video Kashmir Winter Journey Rail Connectivity Beauty

सफेद वादियों में दौड़ती वंदे भारत, कटरा से श्रीनगर तक दिखा अद्भुत नजारा; देखें Video

Snowfall Viral Video: जम्मू-कश्मीर से एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखा है, यहां सफेद बर्फ के बीच से वंदे भारत ट्रेन गुजरती हुई दिखाई दे रही है.

Published date india.com Published: January 23, 2026 5:13 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Vande Bharat Train
Vande Bharat Train

Vande Bharat Viral Video: जम्मू-कश्मीर से एक बहुत ही सुंदर और मन को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कटरा से श्रीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन ताजा बर्फबारी के बीच सफर करती हुई दिखाई दे रही है. ट्रेन के चारों ओर बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई है. पहाड़, रेल की पटरियां, सुरंगें और आसपास का पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है. यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है. ठंडी हवाओं और सफेद वादियों के बीच चलती ट्रेन यात्रियों को एक अनोखा अनुभव दे रही है.

बनिहाल से आया खूबसूरत दृश्य

बनिहाल इलाके से आए इन दृश्यों में देखा जा सकता है कि वंदे भारत ट्रेन बर्फबारी के बीच भी पूरी मजबूती और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ रही है. आधुनिक तकनीक से बनी यह ट्रेन बर्फ में भी आसानी से चलती दिखाई दे रही है. खिड़कियों से बाहर दिखता सफेद नजारा यात्रियों के लिए किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं है. बर्फ से ढकी ट्रेन बहुत ही आकर्षक लग रही है. यात्री इस सफर को अपने जीवन का यादगार अनुभव बता रहे हैं. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस सुंदर दृश्य को देखकर खुश नजर आ रहे हैं. यह सफर रोमांच और सुकून दोनों का एहसास कराता है.

बर्फबारी से बदला जम्मू-कश्मीर का नजारा

हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल दी है. पहाड़, घाटियां, सड़कें और पेड़ सब कुछ सफेद चादर से ढक गया है. मौसम बेहद ठंडा हो गया है, लेकिन इस ठंड में भी प्राकृतिक सुंदरता और ज्यादा निखरकर सामने आई है. इसी बीच वंदे भारत ट्रेन का चलना यह दिखाता है कि घाटी में रेल कनेक्टिविटी अब और मजबूत हो रही है. इससे लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. बर्फ के मौसम में ट्रेन का सफल संचालन एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

देखें Video

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

बर्फबारी के बीच चलती वंदे भारत ट्रेन के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग इन वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं. कई लोग इसे प्रकृति और आधुनिक तकनीक का खूबसूरत मेल बता रहे हैं. किसी ने इसे भारत की प्रगति का प्रतीक कहा है तो किसी ने इसे कश्मीर की सुंदरता की नई पहचान बताया है. बर्फ, पहाड़ और तेज रफ्तार ट्रेन का यह संगम लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है. यह वीडियो देश और दुनिया को कश्मीर की खूबसूरती दिखा रहा है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.