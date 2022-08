Vande Bharat-2 Speed Trial: भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत (Vande Bharat train) ने स्पीड ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है. इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वंदे भारत-2 (VandeBharat-2) का स्पीड (speed trial) कोटा-नागदा सेक्शन के बीच किया गया. जिसकी स्पीड (120/130/150 और 180 किमी प्रति घंटे दर्ज की गई. वंदे भारत का स्पीड ट्रायल कोटा-नागदा रेलवे सेक्शन पर विभिन्न स्पीड पर किया गया. भारतीय रेलवे की यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.Also Read - गोरखपुर-प्रयागराज और लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी, जल्द चलेगी वंदे भारत ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

मिली जानकारी के अनुसार, कोटा-नागदा सेक्शन पर वंदे भारत का ट्रायल 6 सितंबर तक होगा. ट्रायल सफल रहने पर इसे पहले से ही समाप्त किया जा सकता है. ट्रायल के दौरान रेल कोच में कोई यात्री मौजूद नहीं रहेगा. यानी खाली डिब्बों को ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा. यह ट्रायल अलग-अलग स्पीड पर किया जाएगा. बाद में 180 किमी प्रति घंटा लाकर ट्रायल किया जाएगा. ट्रायल सफल रहने वर भोपाल रेल मंडल के यात्रियों को हाई स्पीड की सुविधा सबसे पहले मिलेगी. इस ट्रेन के चलने से यात्री कम समय में अपना सफर तय कर सकेंगे.

Superior ride quality.

Look at the glass. Stable at 180 kmph speed.#VandeBharat-2 pic.twitter.com/uYdHhCrDpy

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 26, 2022