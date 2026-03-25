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दाल-दही में रेंगते दिखे कीड़े! वंदे भारत में परोसा गया खराब खाना, वायरल हो गया Video
Vande Bharat Viral Video: वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है. रेलवे ने IRCTC और वेंडर पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है.
देश की प्रीमियम ट्रेनों में गिनी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर विवादों में आ गई है. दरअसल, पटना से टाटानगर के बीच चलने वाली ट्रेन में यात्रियों को परोसे गए खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत सामने आई. यात्रियों का आरोप है कि उन्हें जो खाना दिया गया, उसमें कीड़े पाए गए. इस घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं, जिसके बाद मामला और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गया.
जैसे ही खोला दही का पैकेट, रेंगते दिखे कीड़े
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पटना के रहने वाले एक यात्री ने इस मामले की शिकायत की थी. उन्होंने बताया कि डिनर में परोसी गई दाल और दही में जीवित कीड़े नजर आए. पहले तो इस बात को नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब यात्रियों ने खुद अपनी आंखों से प्लेट में कीड़े चलते हुए देखे, तो उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया. आरोप है कि जब यात्रियों ने पैंट्री मैनेजर से शिकायत की, तो उसने शुरुआत में इसे केसर बताकर टालने की कोशिश की. लेकिन बाद में लिखित शिकायत देने की बात कहने लगा.
वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को परोसे गए खाने और दही में जिंदा कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया है. जांच में सामने आया कि 4 मार्च को बना दही 15 मार्च को परोसा जा रहा था. प्रीमियम किराये के बावजूद 11 दिन पुराना और दूषित खाना मिलने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया. IRCTC ने सर्विस… pic.twitter.com/UiWc0kFoxV
— JITENDER MONGA जितेंद्र मोंगा (@JITENDERMONGA_) March 25, 2026
रेलवे ने IRCTC पर ठोका लाखों का जुर्माना
इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय रेलने ने तुरंत कार्रवाई की. IRCTC पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि संबंधित सेवा प्रदाता (वेंडर) पर 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है. इतना ही नहीं, वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया. रेलवे ने साफ कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा
इस घटना के वीडियो वायरल होते ही लोगों में गुस्सा देखने को मिला. कई यात्रियों ने दावा किया कि सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई लोगों के खाने में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आईं. सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि जब वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में ऐसा हो सकता है, तो बाकी ट्रेनों का हाल क्या होगा. इस मुद्दे ने रेलवे की सर्विस क्वालिटी पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.
पहले भी फूड क्वालिटी पर उठते रहे हैं सवाल
ट्रेनों में खाने की क्वालिटी को लेकर यह पहली बार नहीं है जब सवाल उठे हों. अक्सर यात्रियों की तरफ से खराब या एक्सपायरी फूड मिलने की शिकायतें सामने आती रहती हैं. हालांकि, इस बार मामला ज्यादा गंभीर इसलिए बन गया क्योंकि यह वंदे भारत जैसी हाई-प्रोफाइल ट्रेन से जुड़ा हुआ है. अब देखना होगा कि इस घटना के बाद रेलवे अपने सिस्टम में क्या सुधार करता है.
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