Vande Bharat Train में अब तक 25 सुधार किए गए, वीडियो में कलर भी बदला आया नजर

Vande Bharat Trains, Vande Bharat Trains new colour : भारत की महत्वाकांक्षी ट्रेन 18 परियोजना के तहत बनाई जा रहें वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Train) में अब तक वंदे भारत में 25 सुधार किए गए हैं. यह बदलाव मिले फीडबैक के आधार पर किए गए हैं और एक बात और खास है, वीडियो में वंदे भारत ट्रेन का नया रंग (new colour of the Vande Bharat train) भी नजर आ रहा है.

चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF ) में वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाता है. आज शनिवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा किया.