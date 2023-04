Vande Bharat Trains News: पीएम मोदी ने सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत ट्रेन के बाद चेन्नई-कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

हैदराबाद/चेन्नई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज शनिवार को दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ( Vande Bharat Trains)के संचालन के लिए हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहले तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस (Secunderabad-Tirupati Vande Bharat) को हरी झंडी दिखाई. इसके बाद बाद चेन्नई में तमिलनाडु में चेन्नई-कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस (Chennai-Coimbatore Vande Bharat Express) का उद्घाटन किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे पर सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. पीएम मोदी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में सवार हुए और स्कूली बच्चों से बातचीत की.

ट्रेन तेलंगाना में सिकंदराबाद और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में तिरुपति के बीच यात्रा के समय को लगभग साढ़े तीन घंटे कम कर देगी और तीर्थयात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी. सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस नलगोंडा, गुंटूर, ओंगोल और नेल्लोर स्टेशनों पर रुकती है, जबकि यह शहरों के बीच अपनी 660 किमी की यात्रा को कवर करती है.