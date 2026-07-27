UP के प्ले-स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना, पैंट में यूरिन करने पर टीचर ने बच्चे को बेरहमी से जलाया

Play school teacher Burns Child Private Part: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक दिल दहला देने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां के सिरीन सोनी प्ले स्कूल (Serene Sony Play School) में 5 साल के एक मासूम छात्र के साथ शिक्षिका द्वारा अमानवीय क्रूरता की गई. बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वह टॉयलेट जाने के लिए ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया और उसकी पैंट में यूरिन छूट गया. इस बात से आगबबूला हुई शिक्षिका ने बच्चे के संवेदनशील अंग को गर्म चाकू से जला दिया.
मिली जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई को क्लास के दौरान बच्चे ने अपनी टीचर से टॉयलेट जाने की इजाजत मांगी थी. लेकिन टीचर ने उसे जाने से मना कर दिया. बच्चा काफी देर तक खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और गलती से उसकी पैंट में ही यूरिन हो गया. इतनी सी बात पर आपा खो चुकी शिक्षिका बच्चे को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गई. आरोप है कि टीचर ने वहां रखे गैस स्टोव को चालू किया और उस पर चाकू को तब तक गर्म किया जब तक वह लाल न हो गया. इसके बाद उसने मासूम के गुप्तांग (Private Parts) को उस लाल-गर्म चाकू से जला दिया. हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई; शिक्षिका ने बच्चे के साथ मारपीट भी की और धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में घर पर किसी को बताया या दोबारा ऐसी गलती की, तो अंजाम बहुत बुरा होगा.
खौफजदा और दर्द से तड़पता मासूम जब घर पहुंचा, तो उसने रोते-बिलखते अपने माता-पिता को पूरी आपबीती बताई. बच्चे की हालत देखकर बदहवास माता-पिता ने तुरंत क्लास टीचर को फोन मिलाया, लेकिन उसने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद परिजनों ने स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता सिंह से संपर्क किया. उम्मीद थी कि प्रबंधन इस गंभीर मामले पर सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने सहानभूति दिखाने के बजाय उल्टा उन्हें ही परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली. अगले दिन जब पिता खुद स्कूल पहुंचे, तो प्रिंसिपल और मैनेजर ने किसी भी तरह की मदद या कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया.
थाना लालपुर पाण्डेयपुर क्षेत्रान्तर्गत एक प्राइवेट स्कूल मे शिक्षिका द्वारा अपने 05 वर्षीय विद्यार्थी बालक को गर्म चाकू से प्राइवेट पार्ट पर दाग देने आदि के सम्बन्ध मे सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट श्री अपूर्व पाण्डेय की बाइट ।#UPPolice #PoliceCommissionerateVaranasi pic.twitter.com/7vxn8pGyu7
— DCP Varuna Zone Vns (@DcpVns) July 25, 2026
मासूम के गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात को देखते हुए पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. वाराणसी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतुल सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चे के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. मामले की निष्पक्षता से गहन जांच की जा रही है और दोषी शिक्षिका व प्रबंधन के खिलाफ जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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