UP के प्ले-स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना, पैंट में यूरिन करने पर टीचर ने बच्चे को बेरहमी से जलाया

Varanasi Play School Incident:उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित एक प्ले-स्कूल में गलती से पैंट में यूरिन हो जाने पर शिक्षिका ने 5 साल के मासूम के गुप्तांग को गैस पर गर्म किए गए लाल चाकू से जला दिया. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू की है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 27, 2026, 2:31 PM IST
Play school incident
सांकेतिक AI इमेज
  • सिरीन सोनी प्ले स्कूल में पैंट में यूरिन हो जाने पर शिक्षिका ने 5 साल के मासूम के प्राइवेट पार्ट को गर्म चाकू से जला दिया,
  • वाशरूम जाने से रोकने के बाद शिक्षिका बच्चे को घसीटकर दूसरे कमरे में ले गई और मारपीट के बाद धमकी भी दी,
  • पीड़ित बच्चे के परिजनों द्वारा शिकायत करने पर स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल ने मदद करने के बजाय उन्हें ही धमकाया,
  • बच्चे के वकील पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Play school teacher Burns Child Private Part: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक दिल दहला देने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां के सिरीन सोनी प्ले स्कूल (Serene Sony Play School) में 5 साल के एक मासूम छात्र के साथ शिक्षिका द्वारा अमानवीय क्रूरता की गई. बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वह टॉयलेट जाने के लिए ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया और उसकी पैंट में यूरिन छूट गया. इस बात से आगबबूला हुई शिक्षिका ने बच्चे के संवेदनशील अंग को गर्म चाकू से जला दिया.

पैंट में यूरिन होने पर खौफनाक सजा

मिली जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई को क्लास के दौरान बच्चे ने अपनी टीचर से टॉयलेट जाने की इजाजत मांगी थी. लेकिन टीचर ने उसे जाने से मना कर दिया. बच्चा काफी देर तक खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और गलती से उसकी पैंट में ही यूरिन हो गया. इतनी सी बात पर आपा खो चुकी शिक्षिका बच्चे को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गई. आरोप है कि टीचर ने वहां रखे गैस स्टोव को चालू किया और उस पर चाकू को तब तक गर्म किया जब तक वह लाल न हो गया. इसके बाद उसने मासूम के गुप्तांग (Private Parts) को उस लाल-गर्म चाकू से जला दिया. हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई; शिक्षिका ने बच्चे के साथ मारपीट भी की और धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में घर पर किसी को बताया या दोबारा ऐसी गलती की, तो अंजाम बहुत बुरा होगा.

स्कूल प्रबंधन- प्रिंसिपल ने परिजनों को दी धमकी

खौफजदा और दर्द से तड़पता मासूम जब घर पहुंचा, तो उसने रोते-बिलखते अपने माता-पिता को पूरी आपबीती बताई. बच्चे की हालत देखकर बदहवास माता-पिता ने तुरंत क्लास टीचर को फोन मिलाया, लेकिन उसने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद परिजनों ने स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता सिंह से संपर्क किया. उम्मीद थी कि प्रबंधन इस गंभीर मामले पर सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने सहानभूति दिखाने के बजाय उल्टा उन्हें ही परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली. अगले दिन जब पिता खुद स्कूल पहुंचे, तो प्रिंसिपल और मैनेजर ने किसी भी तरह की मदद या कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया.

पुलिस ने दर्ज की FIR

मासूम के गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात को देखते हुए पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. वाराणसी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतुल सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चे के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. मामले की निष्पक्षता से गहन जांच की जा रही है और दोषी शिक्षिका व प्रबंधन के खिलाफ जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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