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कल सुबह 10 बजे केरलमम के CM पद की शपथ लेंगे V. D. सतीशन, मंत्रीमंडल में शामिल होंगे ये चेहरे; देखें लिस्ट

Keralam New CM: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उनके साथ 11 विधायक मंत्री बनेंगे और नई सरकार में कई बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिलेगी.

Published date india.com Published: May 17, 2026 8:08 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Keralam New CM (Image AI)
Keralam New CM (Image AI)

Keralam New CM: V. D. सतीशन सोमवार सुबह 10 बजे केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. उनके साथ 11 अन्य विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. रविवार शाम सतीशन ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया. इस दौरान उन्होंने मंत्रियों की सूची भी राज्यपाल को सौंपी. कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी UDF करीब 10 साल बाद केरलम की सत्ता में वापसी करने जा रहा है. शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का रखा गया ध्यान

वीडी सतीशन ने कहा कि मंत्रिमंडल की सूची गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा के बाद तैयार की गई है. उन्होंने बताया कि मंत्रियों के चयन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को खास महत्व दिया गया है. पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को भी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है. रमेश चेन्निथला, के. मुरलीधरन और सनी जोसेफ जैसे बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा. वहीं वरिष्ठ विधायक थिरुवनचूर राधाकृष्णन को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है.

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मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ये नेता

1. रमेश चेन्निथला
2. पीसी विष्णुनाथ
3. एम लिजू
4. बिंदु कृष्णा
5. ओजे जनीश
6. सनी जोसेफ
7. रोजी एम जॉन
8. एपी अनिल कुमार
9. केए तुलसी
10. के मुरलीधरन
11. टी सिद्दीकी

इन नेताओं को नई सरकार में अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है. माना जा रहा है कि विभागों का बंटवारा शपथ ग्रहण के बाद किया जाएगा. पार्टी के कई नए और अनुभवी चेहरों को मौका दिया गया है.

कई बड़े नेताओं को नहीं मिली जगह

वीडी सतीशन ने माना कि पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री बनने के योग्य थे, लेकिन सभी को जगह देना संभव नहीं था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बार 63 सीटें मिली हैं और यह पार्टी की बड़ी जीतों में से एक है. सतीशन के मुताबिक मंत्री चुनते समय सिर्फ अनुभव ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरणों को भी ध्यान में रखना पड़ा. उन्होंने कहा कि कुछ विभागों को लेकर सहयोगी दलों के साथ बातचीत अभी बाकी है, लेकिन ज्यादातर फैसले लगभग तय हो चुके हैं.

आगे हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार

मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे. इसके बाद विभागों का बंटवारा किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है. केरलम विधानसभा में कुल 140 विधायक हैं और नियमों के अनुसार राज्य में अधिकतम 21 मंत्री बनाए जा सकते हैं. फिलहाल सतीशन समेत 12 नेताओं को मंत्री बनाने का फैसला हुआ है. ऐसे में आगे चलकर 9 और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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