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Vd Satheesan Sworn In As Kerala Cm Find Out Who Became Ministers

Kerala Swearing-In Ceremony: वीडी सतीशन ने ली केरलम सीएम पद की शपथ, जानें कौन-कौन बना मंत्री

Kerala Swearing-In Ceremony: कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हो रहा है.

Kerala Swearing-In Ceremony: केरल में वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ.

समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे. समारोह में पूर्व सीएम पिनारयी विजयन और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे.

कांग्रेस ने किया लेफ्ट के शासन का अंत

हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लेफ्ट पार्टियों के दस साल के शासन को हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है. 140 सदस्यों वाली केरल विधानसभा में यूडीएफ को 104 सीटें मिली हैं, जिसमें से कांग्रेस की 63 सीटें हैं. आईयूएमएल को 22, एलडीएफ को 35 और भाजपा को तीन सीट मिली.

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