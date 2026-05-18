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Kerala Swearing-In Ceremony: वीडी सतीशन ने ली केरलम सीएम पद की शपथ, जानें कौन-कौन बना मंत्री

Kerala Swearing-In Ceremony: कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हो रहा है.

Published date india.com Published: May 18, 2026 10:18 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Kerala Swearing-In Ceremony: वीडी सतीशन ने ली केरलम सीएम पद की शपथ, जानें कौन-कौन बना मंत्री

Kerala Swearing-In Ceremony: केरल में वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ.

समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे. समारोह में पूर्व सीएम पिनारयी विजयन और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे.

कांग्रेस ने किया लेफ्ट के शासन का अंत

हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लेफ्ट पार्टियों के दस साल के शासन को हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है. 140 सदस्यों वाली केरल विधानसभा में यूडीएफ को 104 सीटें मिली हैं, जिसमें से कांग्रेस की 63 सीटें हैं. आईयूएमएल को 22, एलडीएफ को 35 और भाजपा को तीन सीट मिली.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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