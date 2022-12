कर्नाटक विधानसभा में लगी वीर सावरकर की फोटो, कांग्रेस भड़की; बीजेपी बोली- दाऊद की तस्वीर लगानी है क्या?

कर्नाटक विधानसभा हॉल में वीर सावरकर की तस्वीर का अनावरण किया गया है. सावरकर की फोटो लगाने से सत्ताधारी दल बीजेपी पर कांग्रेस भड़क गई है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया. सिद्धारमैया ने स्पीकर को पत्र लिखकर विरोध भी जताया है. कांग्रेस का कहना है कि वाल्मीकि, बासवन्ना, कनक दास, बीआर अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और कई अन्य लोगों की तस्वीर के साथ सावरकर की फोटो लगाने से महापुरुषों का अपमान हुआ है.

वहीं, केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता प्रह्लाद जोशी ने दिल्ली में कहा कि वीर सावरकर की फोटो लगाने से कांग्रेस को दुख हो रहा है.मीडियाकर्मियों से उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को पूछिए दाऊद इब्राहिम का लगाना है क्या? उनकी समस्या तुष्टीकरण की राजनीति है जिसके कारण आज देश इस स्थिति में पहुंचा है.