इस काम के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे RTO ऑफिस के चक्कर, ऑनलाइन सिस्टम लागू

परिवहन आयुक्त के नए निर्देशों के अनुसार, अब इस काम के लिए किसी भी आवेदक को आरटीओ ऑफिस बुलाना मना होगा. यह कदम ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को देखते हुए और विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है.

RTO News: उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अब नेशनल परमिट बनवाने या उसके सत्यापन के लिए आपको आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पूरी व्यवस्था को डिजिटल कर दिया है.

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नेशनल परमिट की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आवेदक को कार्यालय बुलाना अब नियमों के खिलाफ होगा.

क्यों बदला गया नियम?

अक्सर देखा जाता था कि नेशनल परमिट के वेरिफिकेशन के नाम पर ट्रांसपोर्टरों को बार-बार आरटीओ ऑफिस बुलाया जाता था. दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच ने इस समस्या को परिवहन आयुक्त के सामने रखा. उन्होंने बताया कि गाजियाबाद और आगरा जैसे शहरों में परमिट सत्यापन के लिए आवेदकों को ऑफिस बुलाकर दस्तावेजों की मांग की जाती है, जिससे काम में देरी होती है और असुविधा बढ़ती है.

इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए परिवहन आयुक्त ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आरटीओ को सख्त निर्देश दिए कि अब फेसलेस व्यवस्था लागू की जाए.

अब क्या होगा और क्या नहीं?

अब आरटीओ का कोई भी अधिकारी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए ऑफिस नहीं बुला सकता. आवेदन से लेकर वेरिफिकेशन तक का सारा काम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही होगा. पहले लोग वेरिफिकेशन की कॉपी लेने आरटीओ जाते थे. अब आरटीओ कार्यालय ऐसी कोई कॉपी जारी नहीं करेगा. आवेदक खुद पोर्टल पर जाकर अपनी सत्यापित प्रति डाउनलोड कर सकता है.

नोटिस बोर्ड पर जानकारी

सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ऑफिस के बाहर नोटिस चस्पा करें, ताकि जनता को पता रहे कि उन्हें इस काम के लिए अंदर आने की जरूरत नहीं है.

पुलिस चेकिंग में भी बदलाव के निर्देश

अक्सर सड़क पर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी चालकों से आरटीओ द्वारा जारी की गई हार्ड कॉपी या सत्यापित प्रति मांगते थे. इसे लेकर भी परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है. अब पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे वाहन पोर्टल के जरिए ही परमिट का ऑनलाइन सत्यापन करें.

कागजों की जिद नहीं

चालकों से आरटीओ कार्यालय की मुहर लगी प्रति मांगने के बजाय पुलिस को डिजिटल रिकॉर्ड पर भरोसा करना होगा. इससे ट्रांसपोर्टरों का उत्पीड़न रुकेगा और समय की बचत होगी.

आम आदमी और ट्रांसपोर्टरों को क्या होगा फायदा?

इस नए नियम से सबसे बड़ा फायदा भ्रष्टाचार पर लगाम के रूप में दिखेगा. जब आवेदक और अधिकारी का आमना-सामना नहीं होगा, तो अनुचित मांग की गुंजाइश भी कम हो जाएगी. साथ ही, घर बैठे काम होने से ट्रांसपोर्टरों का समय और पैसा दोनों बचेगा. उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम ई-गवर्नेंस की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.